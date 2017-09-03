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08:23 (мск), источник: Sputnik.md

Погодная лихорадка: сегодня в Молдове пекло, а завтра резко похолодает

Сегодня, 3 сентября, в большинстве районов республики максимальная температура воздуха достигнет 33−34°C, однако уже в понедельник, 4 сентября, молдавские синоптики обещают + 15 + 19 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 100% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. В воскресенье, 3 сентября, в Молдове ожидается преимущественно ясная погода, до + 33 + 34 С днем. Местами переменная облачность, на севере страны возможны кратковременные дожди. без осадков. Ветер восточный, умеренный, 1−2 метра в секунду.

Атмосферное давление повышенное, до 12.00−13.00 возможны слабые геомагнитные бури, ближе к вечеру геомагнитные возмущения станут слабее.

На севере страны + 29 + 31 С, в центральных районах + 31 + 32 С, на юге + 33 + 34 С. В Кишиневе + 32 + 33 С.

Объявлены два желтых кода. Один из них касается жары и продлится весь сегодняшний день, второй связан с вероятностью сильного испарения воды из водоемов и продлится до 10 сентября. Однако продлится такая жара не долго, уже в понедельник, 4 сентября, молдавские синоптики обещают + 15 + 19 С.

Также, по данным молдавских синоптиков, на большей части территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

Погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления (ливни, грозы, порывы ветра) обычны для нашей страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

РИСКИ:

причинение вреда здоровью населения: потеря сознания, судороги, гипертония, солнечные ожоги, обезвоживание, особенно в группах высокого риска — дети, пожилые люди, больные с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей; снижение работоспособности;.

увядание, засыхание, пожелтение листьев, зрелых и недозрелых плодов, прекращение роста сельскохозяйственных культур.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

  • избегать длительного пребывания на солнце в период с 11 до 18 часов;
  • ношение головных уборов от солнца, удобной одежды из натуральных тканей светлых тонов;
  • ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости;
  • избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков;
  • уменьшить интенсивность физической нагрузки.
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