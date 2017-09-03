85-летнюю пенсионерку с чемоданами ищут в Челябинске

Пенсионерку, которая ушла из дома с несколькими чемоданами, ищут в Челябинске, сообщают в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Пожилая женщина пропала накануне своего юбилея, 4 сентября ей исполняется 85 лет. По словам родственников, челябинка страдает психическим заболеванием. Предположительно, она с вещами могла самостоятельно отправиться в сторону Краснохолмска в Башкортостан.

Пенсионерка была одета в зелёный сарафан, серую вязаную жилетку и тёмный платок. Всех, кто может сообщить о её местонахождении, просят связаться с волонтёрами или позвонить в полицию.