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09:50 (мск), источник: АиФ Челябинск

85-летнюю пенсионерку с чемоданами ищут в Челябинске

По словам родственников, женщина могла направиться в Башкирию.

Пенсионерку, которая ушла из дома с несколькими чемоданами, ищут в Челябинске, сообщают в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Пожилая женщина пропала накануне своего юбилея, 4 сентября ей исполняется 85 лет. По словам родственников, челябинка страдает психическим заболеванием. Предположительно, она с вещами могла самостоятельно отправиться в сторону Краснохолмска в Башкортостан.

Пенсионерка была одета в зелёный сарафан, серую вязаную жилетку и тёмный платок. Всех, кто может сообщить о её местонахождении, просят связаться с волонтёрами или позвонить в полицию.

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