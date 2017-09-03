В Башкирии на предстоящей неделе жаркая погода сменится осенним ненастьем

Начиная с понедельника о себе полноправно начнёт заявлять осень. 4, 5 и 6 сентября атмосферные фронты принесут на территорию республики дожди и понижение температурного фона. Осадки ожидаются в большинстве районов, в северной половине местами сильные, грозы, град. Температура воздуха опустится ночью до 5−10 градусов. 6 сентября в северных и горных районах прогнозируются заморозки на почве до 0,-3, днем будет до 12−17 градусов.