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09:20 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на предстоящей неделе жаркая погода сменится осенним ненастьем

УФА, 3 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии на предстоящей неделе жаркая погода сменится осенним ненастьем. Уже сегодня, 3 сентября местами по республике пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с. Днём будет по-летнему жаркая погода, температура воздуха поднимется до 33 градусов.

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Начиная с понедельника о себе полноправно начнёт заявлять осень. 4, 5 и 6 сентября атмосферные фронты принесут на территорию республики дожди и понижение температурного фона. Осадки ожидаются в большинстве районов, в северной половине местами сильные, грозы, град. Температура воздуха опустится ночью до 5−10 градусов. 6 сентября в северных и горных районах прогнозируются заморозки на почве до 0,-3, днем будет до 12−17 градусов.

Отметим, что эти первые осенние выходные ознаменовались аномально жаркой и нехарактерной для этого времени погодой. На Южном Урале среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму местами на 8 градусов. В Башкортостане столбик термометра поднимался выше 30 градусов. Жарче всего сейчас в соседней Оренбургской области, до +37 градусов.

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