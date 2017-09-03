В Башкирии на предстоящей неделе жаркая погода сменится осенним ненастьем

Начиная с понедельника о себе полноправно начнёт заявлять осень. 4, 5 и 6 сентября атмосферные фронты принесут на территорию республики дожди и понижение температурного фона. Осадки ожидаются в большинстве районов, в северной половине местами сильные, грозы, град. Температура воздуха опустится ночью до 5−10 градусов. 6 сентября в северных и горных районах прогнозируются заморозки на почве до 0,-3, днем будет до 12−17 градусов.
Отметим, что эти первые осенние выходные ознаменовались аномально жаркой и нехарактерной для этого времени погодой. На Южном Урале среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму местами на 8 градусов. В Башкортостане столбик термометра поднимался выше 30 градусов. Жарче всего сейчас в соседней Оренбургской области, до +37 градусов.