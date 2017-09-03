Ясная погода будет сменяться пасмурной и дождливой на следующей неделе в Иркутске

Ясная погода будет сменяться пасмурной и дождливой на следующей рабочей неделе в Иркутске. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +9 до +20 °C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.