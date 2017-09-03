Ясная погода будет сменяться пасмурной и дождливой на следующей неделе в Иркутске
Температура воздуха ожидается от +9 до +20 °C.
Температура воздуха ожидается от +9 до +20 °C.
Ясная погода будет сменяться пасмурной и дождливой на следующей рабочей неделе в Иркутске. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +9 до +20 °C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 4 сентября, будет ясно. Температура воздуха составит +20 °C. Ветер западный, 3 м/с.
Во вторник, 5 сентября, малооблачно, небольшой дождь. Столбик термометра покажет +15 °C. Ветер
В среду, 6 сентября ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха будет около +9 °C. Ветер
В четверг, 7 сентября снова будет ясно. Столбик термометра установится на отметке +15 °C. Ветер западный, 3 м/с.
В пятницу, 8 сентября прогнозируют малооблачную погоду и небольшой дождь. За окном будет +21 °C. Ветер