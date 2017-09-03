Первый урожай яблок и груш из белорусского сада на Сахалине ожидают в 2019 году

Весной нынешнего года в Корсаковском районе высадили 9 тыс. деревьев, привезенных из Беларуси: 8 тыс. 200 яблонь девяти сортов и 800 груш двух сортов. Таким образом, на острове появился первый фруктовый сад такого масштаба. Представители прессы смогли лично убедиться, что белорусские саженцы хорошо прижились на сахалинской земле.

Михаил Кузьменко отметил, что белорусские селекционеры предложили сорта, которые подходят для дальневосточного климата. В будущем году сахалинцы надеются снять первые плоды, а полноценный урожай они рассчитывают получить уже в 2019 году.