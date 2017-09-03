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13:24 (мск), источник: БЕЛТА

Первый урожай яблок и груш из белорусского сада на Сахалине ожидают в 2019 году

3 сентября, Южно-Сахалинск /Эдуард Пивовар-БЕЛТА/. Первый урожай яблок и груш из белорусского сада на Сахалине ожидают в 2019 году. Об этом сообщил сегодня журналистам белорусских и российских федеральных СМИ министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко, передает корреспондент БЕЛТА.

Весной нынешнего года в Корсаковском районе высадили 9 тыс. деревьев, привезенных из Беларуси: 8 тыс. 200 яблонь девяти сортов и 800 груш двух сортов. Таким образом, на острове появился первый фруктовый сад такого масштаба. Представители прессы смогли лично убедиться, что белорусские саженцы хорошо прижились на сахалинской земле.

Михаил Кузьменко отметил, что белорусские селекционеры предложили сорта, которые подходят для дальневосточного климата. В будущем году сахалинцы надеются снять первые плоды, а полноценный урожай они рассчитывают получить уже в 2019 году.

Белорусские журналисты находятся на Сахалине по программе пресс-тура, организованного Постоянным комитетом Союзного государства и международным информационным агентством «Россия сегодня» при поддержке правительства Сахалинской области.

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