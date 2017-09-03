Национальной армии Молдовы исполняется сегодня 26 лет
26 лет исполняется сегодня Национальной армии. По этому случаю в стране пройдут праздничные мероприятия.
26 лет исполняется сегодня Национальной армии. По этому случаю в стране пройдут праздничные мероприятия.
Начались торжества с возложения цветов к памятнику Скорбящей матери на мемориальном комплексе «Вечность». Затем по главной улице столицы проехали 20 военных машин.
Продолжится праздник в этнокультурном комплексе VATRA. Там президентский оркестр совместно с ансамблем Doina Armatei дадут концерт. Приказ о создании Национальной армии третьего сентября 1991 года подписал первый президент страны Мирча Снегур. Призывают на службу мужчин от 18 до 27 лет.