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10:31 (мск), источник: Publika.md

Национальной армии Молдовы исполняется сегодня 26 лет

26 лет исполняется сегодня Национальной армии. По этому случаю в стране пройдут праздничные мероприятия.

Источник: Publika.md

Начались торжества с возложения цветов к памятнику Скорбящей матери на мемориальном комплексе «Вечность». Затем по главной улице столицы проехали 20 военных машин.

Продолжится праздник в этнокультурном комплексе VATRA. Там президентский оркестр совместно с ансамблем Doina Armatei дадут концерт. Приказ о создании Национальной армии третьего сентября 1991 года подписал первый президент страны Мирча Снегур. Призывают на службу мужчин от 18 до 27 лет.

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