Приморский астроном снял пролёт крупнейшего астероида

Приморский астроном-любитель, 19-летний Филипп Романов, первооткрыватель 32 звезд в небе над Москвой сфотографировал пролёт крупнейшего околоземного астероида.

«31 августа мне удалось (найдя его на небе самостоятельно по картам звёздного неба) наблюдать и сфотографировать пролёт крупнейшего околоземного астероида (3122) Флоренс (Florence) в небе над Москвой. Заметил, что данный яркий астероид двигался (смещался на фоне звёзд) весьма быстро», — рассказал Филипп РИА VladNews.

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Молодой ученый также добавил, что по его наблюдениям, астероид (3122) Флоренс (Florence) во время своего пролёта яркость не изменял (не было заметно, чтобы он вращался), что значит, что он действительно пролетает на малом расстоянии от Земли (сближение данного астероида с Землёй — тесное). Перемещение астероида — на фоне звёзд — выглядело не очень быстрым, так как он уже отдалялся от Земли. Фото (сделанное на фоне звёзд созвездия Дева) трека данного астероида, выполненное мной (выдержка фото 30 секунд).

«Уточню, что данный околоземной астероид является девятым, из увиденных мной за 8 лет увлечения астрономией (первым из увиденных мной околоземных астероидов был 2012 DA14, который я сфотографировал в феврале 2013 года, когда ещё жил в Приморье», — уточнил Филипп Романов.