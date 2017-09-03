Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малахова уволили с Первого канала после письма Путину
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Российские ВКС ударили по оказавшимся в "котле" боевикам (видео)
Сын советских физиков изобрел технологии, опередившие время
Саакашвили назвал цель задержания своего брата в Киеве
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
"Ряженые": военный эксперт о солдатах НАТО в Киеве
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
СМИ поведали, как в Сирии ракеты РФ били по складам в маскировке
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
17Королевская катастрофа
22:19 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский астроном снял пролёт крупнейшего астероида

Яркий астероид двигался очень близко к Земле.

Приморский астроном-любитель, 19-летний Филипп Романов, первооткрыватель 32 звезд в небе над Москвой сфотографировал пролёт крупнейшего околоземного астероида.

«31 августа мне удалось (найдя его на небе самостоятельно по картам звёздного неба) наблюдать и сфотографировать пролёт крупнейшего околоземного астероида (3122) Флоренс (Florence) в небе над Москвой. Заметил, что данный яркий астероид двигался (смещался на фоне звёзд) весьма быстро», — рассказал Филипп РИА VladNews.

Во время загрузки произошла ошибка.

Молодой ученый также добавил, что по его наблюдениям, астероид (3122) Флоренс (Florence) во время своего пролёта яркость не изменял (не было заметно, чтобы он вращался), что значит, что он действительно пролетает на малом расстоянии от Земли (сближение данного астероида с Землёй — тесное). Перемещение астероида — на фоне звёзд — выглядело не очень быстрым, так как он уже отдалялся от Земли. Фото (сделанное на фоне звёзд созвездия Дева) трека данного астероида, выполненное мной (выдержка фото 30 секунд).

«Уточню, что данный околоземной астероид является девятым, из увиденных мной за 8 лет увлечения астрономией (первым из увиденных мной околоземных астероидов был 2012 DA14, который я сфотографировал в феврале 2013 года, когда ещё жил в Приморье», — уточнил Филипп Романов.

Напомним, ранее РИА VladNews публиковало фото- и видеоотчёты Филиппа о его открытиях и наблюдениях: вспышке самого далекого объекта во Вселенной, звездопаде Персеиды, покрытии планеты Нептун Луной, гравитационном микролинзировании, крупном астероиде, метеорном потоке Геминиды, соединении Луны и Альдебарана, Луны и Юпитера.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Генконсул США во Владивостоке сожалеет об увольнении своих сотрудников
Захарова: 2 сентября — «черный день» в истории дипломатии США
Трамп прокомментировал вероятность удара по Северной Корее
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме
Сборная России по футболу разгромила московское «Динамо»
Путин призвал «не поддаваться эмоциям» в связи с испытанием КНДР
В Беслане поименно вспомнили всех жертв теракта 2004 года
Персональные данные американских разведчиков попали в интернет
Спорт
Бал дебютантов: резервисты сборной России разгромили «Динамо» Игра с «Динамо» завершила сбор национальной команды, прошедший в Новогорске, на который были вызваны 23 футболиста
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
10 способов декорировать пустую стену
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь