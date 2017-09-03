Пропавший в Челябинске полицейский найден живым
В отношении участкового проводят служебную проверку.
В отношении участкового проводят служебную проверку.
Участковый уполномоченный, пропавший в Челябинске несколько дней назад, найден живым, сообщают в
Сейчас в отношении полицейского начата служебная проверка, поскольку всё это время он отсутствовал на службе.
«Руководством ГУ МВД России по Челябинской области назначена служебная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел, его непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в ведомстве.
Напомним, 31-летний мужчина пропал по пути на работу 30 августа, по факту исчезновения сотрудника полиции возбудили уголовное дело по статье «Убийство».