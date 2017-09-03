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11:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пропавший в Челябинске полицейский найден живым

В отношении участкового проводят служебную проверку.

Участковый уполномоченный, пропавший в Челябинске несколько дней назад, найден живым, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сейчас в отношении полицейского начата служебная проверка, поскольку всё это время он отсутствовал на службе.

«Руководством ГУ МВД России по Челябинской области назначена служебная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел, его непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в ведомстве.

Напомним, 31-летний мужчина пропал по пути на работу 30 августа, по факту исчезновения сотрудника полиции возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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