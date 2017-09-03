Власти выделят больше денег на питание детей в школах

Бесплатно будут кормить учеников начальных классов, а также из социально-уязвимых семей и подростков, переболевших туберкулёзом. Об этом распорядился исполняющий обязанности главы Управления образования Кишинёва Александр Фляш.

Так, на питание каждого воспитанника подготовительной группы выделят 21 лей в день, на три с половиной больше, чем в прошлом учебном году. На 50 банов увеличили стоимость завтрака для учеников начальных и гимназических классов. А питание учащихся групп продлённого дня и детей, переболевших туберкулёзом, обойдётся ежедневно в 19 леев 30 банов.