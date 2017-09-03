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10:59 (мск), источник: Publika.md

Власти выделят больше денег на питание детей в школах

В этом году власти выделят больше денег на питание детей в столичных учебных учреждениях.

Источник: Publika.md

Бесплатно будут кормить учеников начальных классов, а также из социально-уязвимых семей и подростков, переболевших туберкулёзом. Об этом распорядился исполняющий обязанности главы Управления образования Кишинёва Александр Фляш.

Так, на питание каждого воспитанника подготовительной группы выделят 21 лей в день, на три с половиной больше, чем в прошлом учебном году. На 50 банов увеличили стоимость завтрака для учеников начальных и гимназических классов. А питание учащихся групп продлённого дня и детей, переболевших туберкулёзом, обойдётся ежедневно в 19 леев 30 банов.

Подорожало меню и в спортивных школах. Ученикам начальных классов выделят примерно по 30 леев. А учащимся пятых-восьмых классов — почти 33 лея. Питание для учеников 9 — 12 классов будет стоить 35 леев 80 банов. Бесплатно будут кормить воспитанников вспомогательных школ и школ-интернатов.

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