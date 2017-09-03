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11:06 (мск), источник: PROUFU.ru

За неделю в Башкирии было выявлено 9 случаев заражения ВИЧ

За минувшую неделю в Башкирии было зарегистрировано 9 случаев заражения ВИЧ, сообщает Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Так, из 9 случаев 3 были зафиксированы в Уфе, 2 в Сибае и по одному случаю в Баймакском и Кармаскалинском районах республики. Остальные 2 случая выявлены у пациентов из других регионов РФ.

Всего на данный момент в Башкирии проживает 19766 граждан, инфицированных ВИЧ. Среди них 12225 мужчин и 7541 женщин. 16 процентов от общего количества пациентов находятся в возрасте от 21 до 30 лет, 55,5 процента — 31−40 лет, 20,5 процента — 41−50 лет.

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