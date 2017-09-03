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22:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Посадка МИ-26 не была экстренной и проводилась в рамках учений — МЧС по Хабаровскому краю

Как рассказали в ведомстве, вертолет участвовал в отработке действий по тушению условного природного пожара.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 сентября, AmurMedia.

3 сентября в Приморье была проверена готовность авиации МЧС России к действиям по предназначению. Проведение данного мероприятия весьма актуально для Приморского края, а также всего Дальнего Востока в целом, в силу его климатических, а также гидрометеорологических особенностей, ежегодно оказывающих влияние на возникновение чрезвычайных ситуаций, рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В авиационной тренировке приняли участие воздушные суда МЧС России: вертолёты Ми-26, Ми-8 и самолёт Бе-200 ЧС. В ходе учений группой, состоящей из трёх вертолётов МЧС России и одного самолёта, были отработаны тактика переброса группировки спасателей с посадкой на незнакомой местности, десантирование спасателей на спусковых устройствах. На этапе десантирования экипаж отработал спуск спасателей с борта самолёта с использованием бортовой лебедки СЛГ-300. Также сотрудниками МЧС России в полной мере были отработаны элементы загрузки и выгрузки техники, спасательного оборудования.

Были проведены воздушная разведка на высоте 150 метров, приводнение самолёта БЕ-200 ЧС выгрузка лодки со спасателями, спасание людей на водной поверхности, забор воды самолётом БЕ-200 ЧС, осмотр акватории на высоте 30−50 метров и сброс воды, забор воды и ликвидация очага пожара вертолётами Ми-26 и Ми-8 с применением различных типов водосливных устройств.

Параллельно с выполнением задач на водной поверхности, ещё одним из этапов практической тренировки стала отработка действий по доставке группы спасателей в труднодоступный район для тушения условного природного пожара. Вертолёт Ми-26 методом подбора совершил посадку на неподготовленную площадку в Вяземском районе Хабаровского края, в ста километрах от Хабаровска. Таким образом, аэромобильная группировка со всем снаряжением была переброшена к условному месту проведения работ. После выполнения поставленной задачи личный состав продолжил свой путь автотранспортом, который оперативно прибыл в указанный район. Этот этап прошёл в рамках подготовки сил и средств к предстоящему осеннему сезону природных пожаров.

Кроме того, спасатели продемонстрировали готовность к эвакуации пострадавших в случае возникновения экстренной ситуации при помощи установленного на борту вертолёта МИ-8 медицинского модуля.

«Считаю, что сегодняшняя тренировка прошла успешно. Спасатели на практике отработали сложные упражнения. Все силы и средства полностью готовы к действиям по предназначению. Участвующие в данных учениях спасатели аэромобильной группировки и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России показали свою готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации за максимально короткое время. При этом решается задача повышения мобильности сил предназначенных для спасания и выполнения специальных задач. Совершенствуется методика выполнения полётных заданий», — прокомментировал руководитель Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко.

Оценивая подготовку, начальник Регионального центра добавил, что сотрудники МЧС проявили грамотный и профессиональный подход к делу. Ошибок здесь быть не может, ведь от действий спасателей зависят жизни людей.

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