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12:11 (мск), источник: Kazinform

Ряд школ подали иски на подрядчиков в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Массовая подача исков от директоров школ против подрядных строительных организаций наблюдается в экономическом суде Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

В своих исках директора школ просят суд привлечь порядные организации к ответственности в виде выплат неустоек и признать их недобросовестными с включением в специальный реестр. Среди подрядчиков Караганды имеется тенденция срывать графики выполнения работ и услуг. О систематических фактах невыполнения обязательств говорит тот факт, что на одного подрядчика подали в суд сразу несколько директоров школ.

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В частности, на две строительные фирмы подали в суд сразу четыре директора школ. Директор средней школы № 63 и директор школы № 78 Караганды просят признать ТОО «Alash progressive technology» недобросовестным участником государственных закупок и взыскать неустойки. Детская музыкальная школа из города Шахтинска и средняя школа № 59 из Караганды просят признать ТОО «ҚазЕвроҚұрылыс» недобросовестным участником государственных закупок и взыскать неустойку.

В списке истцов — комплексная детско-юношеская средняя школа Караганды, которая подала в суд на ТОО «Табыс-Зерде». Директор школы требует расторгнуть договор о государственных закупках. Все иски приняты в производство. Начались судебные слушания. Исполнительная власть знает об этих фактах и проводит претензионную работу в порядке досудебного урегулирования спора — им дают возможность устранить дефекты, в соответствии с договором.

Как сообщила на сессии карагандинского городского маслихата заместитель акима Караганды Ирина Любарская, за невыполнение условий договоров в отношении представителей подрядных организаций будет выставляться пеня в размере 0,1 процента от суммы договора за каждый день просрочки.

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