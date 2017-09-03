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14:47 (мск), источник: Клопс.ru

Всю неделю в Калининграде будут идти дожди

В Калининграде дожди будут продолжаться не меньше недели. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 94% 760 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Клопс.ru

Вероятность осадков, согласно данным синоптиков, оценивается не менее 70%.

Температура воздуха днем будет держаться на уровне +18…+19 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +8…+10 градусов.

Самым теплым днем станет вторник. 5 сентября воздух прогреется до +20 градусов.

Сильного ветра не ожидается.

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