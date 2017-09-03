Всю неделю в Калининграде будут идти дожди
В Калининграде дожди будут продолжаться не меньше недели. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
В Калининграде дожди будут продолжаться не меньше недели. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
Вероятность осадков, согласно данным синоптиков, оценивается не менее 70%.
Температура воздуха днем будет держаться на уровне +18…+19 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +8…+10 градусов.
Самым теплым днем станет вторник. 5 сентября воздух прогреется до +20 градусов.
Сильного ветра не ожидается.