Тяжелобольных девочек эвакуировали самолетом МЧС в Нижний Новгород

Самолет Сухой Суперджет 100 МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию двух тяжелобольных девочек из Ставрополя и Перми в Нижний Новгород 2 сентября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Спецборт МЧС России, который осуществил санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

На протяжении всего полёта пациентов сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог МЧС России.