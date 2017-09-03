Тяжелобольных девочек эвакуировали самолетом МЧС в Нижний Новгород
Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Самолет Сухой Суперджет 100 МЧС России осуществил
Спецборт МЧС России, который осуществил санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.
На протяжении всего полёта пациентов сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог МЧС России.
В Нижнем Новгороде двух пациентов доставили для специализированного лечения в ФГБУ «Приволжский Федеральный медицинский исследовательский центр». Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.