В Омске водителей массово будут проверять на наличие алкоголя в крови
Рейд «Трезвость» пройдет 4 сентября.
Рейд «Трезвость» пройдет 4 сентября.
4 сентября омское отделение ГИБДД проведет рейд «Трезвость». Полицейские будут искать нетрезвых водителей. Для проверки задействованы дополнительные силы ГИБДД.
По статистике одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями является управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.
Добавим, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2 лет и штрафа в размере 30 000 рублей.