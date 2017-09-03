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18:19 (мск), источник: Om1.ru

В Омске водителей массово будут проверять на наличие алкоголя в крови

Рейд «Трезвость» пройдет 4 сентября.

4 сентября омское отделение ГИБДД проведет рейд «Трезвость». Полицейские будут искать нетрезвых водителей. Для проверки задействованы дополнительные силы ГИБДД.

По статистике одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями является управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.

Добавим, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2 лет и штрафа в размере 30 000 рублей.

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