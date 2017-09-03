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12:27 (мск), источник: Nur.kz

Уроженка Казахстана собирается стать депутатом в Чехии

Уроженка Казахстана Джамиля Стехликова баллотируется в парламент Чехии.

Уроженка Казахстана Джамиля Стехликова баллотируется в парламент Чехии. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает NUR.KZ.

«Политиков не любят, но они нужны. По чешским законам я обязана вам сообщить, что баллотируюсь в выборах в Парламент Чешской республики от партий LES (Либерально экологичeская партия) и TOP09.

Так как на моем ФБ есть и чешские избиратели, я должна всех предупредить, что сообщения посылает кандидат в депутаты и дополнить эмблемой партии фотографию в профиле. Предвыборная кампания должна быть явной и прозрачной.

Вот она, наша команда, крайний справа Карл Шварценберг, полным именем Карл Иоганн Непомук Йозеф Норберт Фридрих Антоний Вратислав Мена фон Шварценберг, а крайняя слева — я, вся в красном… — написала Стехликова.

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Отметим, судя по ее профилю, Джамиля Стехликова очень интересуется событиями, происходящими в Казахстане.

До 2009 году Стехликовала работала на посту министра по правам человека и меньшинствам и председателнм Совета по правам человека Правительства Чешской Республики.

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