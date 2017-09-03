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13:47 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Более 3 миллионов человек посетили шоу «Поющие мосты» в Петербурге

Проект завершился в ночь на 3 сентября.

Проект «Поющие мосты» в Северной столице посетили более 3 миллионов человек, сообщает «Петербургский дневник». Об этом на закрытии шоу заявил вице-губернатор города Александр Говорунов.

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«В это лето послушать голос Дворцового моста пришли на миллион человек больше, чем в прошлом году, — подытожил чиновник. — Это говорит о том, что проект пришелся по душе петербуржцам и гостям города».

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Всего за сезон мосты развели под музыку 101 раз.

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Напомним, шоу «Поющие мосты» проходило в Петербурге с 25 мая по 3 сентября. В рамках проекта пролеты городских переправ поднимались в небо под музыку русских композиторов — Шостаковича, Соловьева-Седова и других. Проект завершился неделей музыки Андрея Петрова.

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