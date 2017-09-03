Более 3 миллионов человек посетили шоу «Поющие мосты» в Петербурге
Проект завершился в ночь на 3 сентября.
Проект завершился в ночь на 3 сентября.
Проект «Поющие мосты» в Северной столице посетили более 3 миллионов человек, сообщает «Петербургский дневник». Об этом на закрытии шоу заявил
«В это лето послушать голос Дворцового моста пришли на миллион человек больше, чем в прошлом году, — подытожил чиновник. — Это говорит о том, что проект пришелся по душе петербуржцам и гостям города».
Всего за сезон мосты развели под музыку 101 раз.
Напомним, шоу «Поющие мосты» проходило в Петербурге с 25 мая по 3 сентября. В рамках проекта пролеты городских переправ поднимались в небо под музыку русских композиторов — Шостаковича,