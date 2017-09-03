Памятное гашение почтового конверта с маркой «День белорусской письменности» состоялось в Полоцке

Министерство связи и информатизации Беларуси выпустило в обращение конверт с оригинальной маркой 1 сентября. Художник конверта и спецштемпеля — Татьяна Дольская, дизайн Марины Витковской. На конвертах с оригинальной маркой в качестве знака почтовой оплаты напечатано изображение коммеморативной (юбилейной, памятной) марки, самостоятельно не выпускавшейся. Эта марка является оригинальной, поскольку отдельно от такого конверта не существует. Тираж — 30 тыс. экземпляров.