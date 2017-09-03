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13:26 (мск), источник: БЕЛТА

Памятное гашение почтового конверта с маркой «День белорусской письменности» состоялось в Полоцке

3 сентября, Полоцк /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Памятное гашение марки и почтового конверта, посвященных Дню белорусской письменности в Полоцке, состоялось сегодня в столице праздника, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В торжественной церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, министр информации Лилия Ананич, первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко.

Министерство связи и информатизации Беларуси выпустило в обращение конверт с оригинальной маркой 1 сентября. Художник конверта и спецштемпеля — Татьяна Дольская, дизайн Марины Витковской. На конвертах с оригинальной маркой в качестве знака почтовой оплаты напечатано изображение коммеморативной (юбилейной, памятной) марки, самостоятельно не выпускавшейся. Эта марка является оригинальной, поскольку отдельно от такого конверта не существует. Тираж — 30 тыс. экземпляров.

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