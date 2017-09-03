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14:00 (мск), источник: Ведомости

У посольства Мьянмы в Москве проходит несанкционированный митинг мусульман

В Москве у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице мусульмане проводят несанкционированный митинг, сообщает корреспондент «Ведомостей».

Собралось несколько десятков мужчин мусульманского вероисповедания, толпа растет. Правоохранительные органы начали стягивать силы к месту скопления людей.

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Собравшиеся выступают в поддержку мусульман, которые стали объектом преследований со стороны военного правительства в Мьянме.

Ситуация в этой стране обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402 человек, более 18 000 покинули страну.

Сегодня Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме. «Обеспокоены сообщениями о продолжающихся боестолкновениях, приведших к жертвам как среди мирного населения, так и силовых структур правительства, о резком ухудшении гуманитарной обстановки в этом регионе страны», — говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве призвали стороны конфликта «к скорейшему налаживанию конструктивного диалога».

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