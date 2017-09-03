Мазутное пятно обнаружено на Волге около Борского моста
О мазутном следе в региональное минэкологии сообщили очевидцы.
О мазутном следе в региональное минэкологии сообщили очевидцы.
Мазутное пятно зафиксировано на реке Волга в Нижнем Новгороде в районе Борского моста. Соответствующая заявка поступила от очевидцев на «Зеленый телефон» министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области 1 сентября.
Сообщается, что мазутный след обнаружен ближе к нижегородскому берегу. Также заявка была передана в Росприроднадзор.