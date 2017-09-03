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20:11 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Мазутное пятно обнаружено на Волге около Борского моста

О мазутном следе в региональное минэкологии сообщили очевидцы.

Мазутное пятно зафиксировано на реке Волга в Нижнем Новгороде в районе Борского моста. Соответствующая заявка поступила от очевидцев на «Зеленый телефон» министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области 1 сентября.

Сообщается, что мазутный след обнаружен ближе к нижегородскому берегу. Также заявка была передана в Росприроднадзор.

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