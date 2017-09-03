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14:02 (мск), источник: Sputnik.md

Молдова погрузилась в Средневековье

В комплексе Ватра проходит средневековый фестиваль, а точнее -третий его день, завершающий.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Средневековые фестивали стали в Молдове доброй традицией. В этом году подобное мероприятие проходит уже в третий раз, а в воскресенье, то есть сегодня, уже третий день — завершающий.

Целью фестиваля является демонстрация всех сторон средневековой жизни.

Именно в период Средневековья, как считают организаторы, проявились государственные элементы формирования Молдовы.

Гости могли увидеть театрализованы исторические моменты, которые привели к появлению Государство Молдовы.

Посетителей поразили театральные постановки с участием трубадуров и рыцарей, бои, стрельба из лука, различные соревнования, а также уникальные коллекции средневекового оружия и других аксессуаров.

Впервые в этом году в Молдове прошел международный турнир исторических средневековых сражений.

В нем приняли участие клубы со всего мира. На большой сцене выступили известные артисты и коллективы из нашей страны и из-за рубежа — Румынии, Украины и т. д.

Также гостей порадовали коллективы национальных меньшинств Молдовы.

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