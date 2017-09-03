Молдова погрузилась в Средневековье
В комплексе Ватра проходит средневековый фестиваль, а точнее -третий его день, завершающий.
В комплексе Ватра проходит средневековый фестиваль, а точнее -третий его день, завершающий.
КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Средневековые фестивали стали в Молдове доброй традицией. В этом году подобное мероприятие проходит уже в третий раз, а в воскресенье, то есть сегодня, уже третий день — завершающий.
Целью фестиваля является демонстрация всех сторон средневековой жизни.
Именно в период Средневековья, как считают организаторы, проявились государственные элементы формирования Молдовы.
Гости могли увидеть театрализованы исторические моменты, которые привели к появлению Государство Молдовы.
Посетителей поразили театральные постановки с участием трубадуров и рыцарей, бои, стрельба из лука, различные соревнования, а также уникальные коллекции средневекового оружия и других аксессуаров.
Впервые в этом году в Молдове прошел международный турнир исторических средневековых сражений.
В нем приняли участие клубы со всего мира. На большой сцене выступили известные артисты и коллективы из нашей страны и
Также гостей порадовали коллективы национальных меньшинств Молдовы.