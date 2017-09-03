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14:18 (мск), источник: ТАСС

Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве

Во вторник температура понизится, усилится ветер и начнутся дожди.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Первая волна бабьего лета в Москве завершается — на смену теплой, солнечной погоде идут дожди и похолодание. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Завтра завершается первая, или ранняя, фаза сентябрьского бабьего лета в Москве. Уже со вторника ожидается резкое изменение погоды. Если 1 и 2 сентября температура была в диапазоне 21−24 градуса, солнышко, слабый ветер, сегодня и завтра температура будет еще достаточно высокая — от 17 до 20 градусов, то уже во вторник усилится ветер, температура понизится, начнутся дожди», — сказал Вильфанд.

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Он отметил, что в начале следующей недели к столичному региону подойдет ложбина низкого давления — погода станет облачной, прохладной, и так будет до конца недели.

«Ночные температуры составят от 7 до 10 [градусов], дневные — от 11 до 15 градусов, и дождь разной интенсивности. В том числе прогнозируются заметные осадки во второй части этой недели», — сказал метеоролог.

При этом Вильфанд призвал жителей столицы не расстраиваться из-за того, что погода испортится, так как теплые дни еще вернутся.

«Порадуемся тому, что раннее бабье лето наступило. Но не нужно расстраиваться от того, что погода портится. Это, наоборот, предвестник следующего периода бабьего лета», — сказал он.

«Пока заканчивается первая фаза. По нашим расчетам, теплые денечки еще будут», — добавил Вильфанд.

Как пояснил эксперт, бабье лето наблюдается не только в течение сентября, но и в первую декаду октября.

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