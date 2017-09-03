Памятник Довлатову предложили установить в Таллине

Источник: РИА "Новости"

Писатель Андрей Хвостов напомнил, что в этот день Довлатову исполнилось бы 76 лет. «В прошлом году был открыт памятник Довлатову в Петербурге. В 2014 году в Нью-Йорке одна из улиц получила его имя. В Таллине, на доме, где он жил, висит мемориальная табличка, а в этом году уже в пятый раз состоялись дни Довлатова. Однако памятника, разговоры о котором периодически заходят, до сих пор нет», — сказал он.

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Автор инициативы подчеркнул, что именно Эстония, в которой Довлатов прожил с 1972 по 1975 годы, направила его на путь профессионального литератора. На основе опыта работы в газета «Советская Эстония» был создан сборник новелл «Компромисс».

Предложение Хвостова поддержали другие писатели, состоящие в Социал-демократической партии. Официальное обращение будет передано городскому совету на ближайшем заседании.

В сентябре 2016 года было объявлено имя исполнителя главной роли в биографическом фильме Алексея Германа «Довлатов». Это сербский актер Милан Марич. Премьера картина намечена на конец осени 2017 года.