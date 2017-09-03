Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малахова уволили с Первого канала после письма Путину
США готовятся к массовому изъятию долларов
Российские ВКС ударили по оказавшимся в "котле" боевикам (видео)
История головокружительного взлета и падения Юлии Липницкой
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Абрамс» даже не полезет в бой»: СМИ о схватке с Т-90
СМИ: встреча Путина и Орбана грозит кошмаром ЕС
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Ученые выяснили, почему люди любят гулять с собаками
Калужского акушера хотят посадить за консультацию по телефону
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
10В Саудовской Аравии начался Хадж
15:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Памятник Довлатову предложили установить в Таллине

Активисты предложили установить в Таллине памятник писателю Сергею Довлатову, который несколько лет прожил в этом городе. Об инициативе в воскресенье, 3 сентября, сообщает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Писатель Андрей Хвостов напомнил, что в этот день Довлатову исполнилось бы 76 лет. «В прошлом году был открыт памятник Довлатову в Петербурге. В 2014 году в Нью-Йорке одна из улиц получила его имя. В Таллине, на доме, где он жил, висит мемориальная табличка, а в этом году уже в пятый раз состоялись дни Довлатова. Однако памятника, разговоры о котором периодически заходят, до сих пор нет», — сказал он.

Читайте также
Одну из улиц столицы назовут в честь Героя России Дмитрия Разумовского

Автор инициативы подчеркнул, что именно Эстония, в которой Довлатов прожил с 1972 по 1975 годы, направила его на путь профессионального литератора. На основе опыта работы в газета «Советская Эстония» был создан сборник новелл «Компромисс».

Предложение Хвостова поддержали другие писатели, состоящие в Социал-демократической партии. Официальное обращение будет передано городскому совету на ближайшем заседании.

В сентябре 2016 года было объявлено имя исполнителя главной роли в биографическом фильме Алексея Германа «Довлатов». Это сербский актер Милан Марич. Премьера картина намечена на конец осени 2017 года.

Довлатов родился в Уфе в 1941 году (его родители находились там в эвакуации). В 1944 году семья вернулась в Ленинград. В 1978 году писатель эмигрировал в США, где жил до своей кончины в 1990 году. В СССР печатался преимущественно в самиздате и позже запрещал перепечатывать тексты, изданные в Советском Союзе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
РФ призвала США немедленно вернуть объекты российской дипмиссии
Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы
Россия уничтожила все запасы боеприпасов с люизитом
Украина усилила патрулирование границ из-за учений «Запад-2017»
МИД России: ядерное испытание КНДР создает серьезную угрозу миру
ЕС пообещало Украине транш в €600 млн не раньше начала 2018 года
Персональные данные американских разведчиков попали в интернет
Спорт
Отбор к ЧМ-2018. «Арбитру игры Украина — Турция надо извиниться» Наставник национальной команды Турции Мирча Луческу после поражения от Украины раскритиковал арбитров поединка. О главных матчах отбора к ЧМ-2018, прошедших накануне
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь