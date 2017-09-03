19-летний парень, пропавший по пути из Перми в Березники, найден.

Об этом корреспонденту «АиФ-Прикамье» сообщила подруга молодого человека.

26 августа Михаил сел в автобус Пермь-Березники, чтобы доехать до остановки «Никулино». Но свою остановку молодой человек проспал, поэтому попросил водителя высадить его на остановке «Ивановка». О дальнейшей судьбе Михаила его друзьям (парень сирота, родственников у него нет), друзьям ничего известно не было.