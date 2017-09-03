19-летний парень, пропавший по пути из Перми в Березники, найден
Молодой человек жив и здоров.
Молодой человек жив и здоров.
19-летний парень, пропавший по пути из Перми в Березники, найден.
Об этом корреспонденту «АиФ-Прикамье» сообщила подруга молодого человека.
26 августа Михаил сел в автобус
Как рассказала 3 сентября «АиФ-Прикамье» подруга молодого человека, Михаила от остановки подвезли на машине. У молодого человека сломался телефон, поэтому он долго не выходил на связь и не мог сообщить, что с ним всё в порядке.