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22:08 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе прошла акция в память о жертвах Беслана

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости (Крым). В День солидарности в борьбе с терроризмом в симферопольском парке имени Гагарина прошла памятная акция «Дети Беслана».

Источник: РИА "Новости"

Организаторами выступили министерство образования, науки и молодежи Республики Крым совместно с администрацией крымской столицы.

В мероприятии приняли участие кадеты казачьего класса Симферополя, студенты и волонтеры КФУ им. В. И. Вернадского, студенты средних профессиональных образовательных учреждений, участники движений «Волонтеры Победы» и «Юнармия».

Всего в мероприятии, по словам организаторов, приняли участие боле 200 человек.

В память о детях, погибших в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта, который произошел в Беслане 1—3 сентября 2004 года, участники акции выпустили в небо 186 белых воздушных шаров.

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