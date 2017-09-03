В Симферополе прошла акция в память о жертвах Беслана

Источник: РИА "Новости"

Организаторами выступили министерство образования, науки и молодежи Республики Крым совместно с администрацией крымской столицы.

В мероприятии приняли участие кадеты казачьего класса Симферополя, студенты и волонтеры КФУ им. В. И. Вернадского, студенты средних профессиональных образовательных учреждений, участники движений «Волонтеры Победы» и «Юнармия».

Всего в мероприятии, по словам организаторов, приняли участие боле 200 человек.