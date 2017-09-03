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20:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Тысяча молодых людей выстроилась в слово «Экопоколение» в честь Дня Байкала в Иркутске

Флешмоб состоялся на площади у стадиона «Труд».

Источник: пресс-служба правительства Иркутской области

Тысяча представителей молодежных экологических организаций из Иркутска, Нижнеудинского, Усольского, Тулунского, Шелеховского, Иркутского районов и Ангарского городского округа выстроились в слово «Экопоколение» и проскандировали: «Россия — Байкал — Иркутск!». Флешмоб состоялся на площади у стадиона «Труд» и был посвящен Дню Байкала. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

От имени правительства Иркутской области собравшихся приветствовали министр природопользования и экологии Андрей Крючков и министр по молодежной политике региона Александр Попов.

«Приятно видеть здесь много юных людей, которые создадут новое экопоколение, и которые сохранят наш Байкал для последующих поколений», — сказал Александр Попов.

В рамках митинга-концерта прошло награждение победителей творческого конкурса «Река моего детства», где юные таланты представили свои фотоработы и рисунки. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Байкала, прошли также в культурно-досуговом центре «Художественный», в отделе природы областного краеведческого музея и на других площадках Иркутска.

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