Тысяча молодых людей выстроилась в слово «Экопоколение» в честь Дня Байкала в Иркутске

Источник: пресс-служба правительства Иркутской области

Тысяча представителей молодежных экологических организаций из Иркутска, Нижнеудинского, Усольского, Тулунского, Шелеховского, Иркутского районов и Ангарского городского округа выстроились в слово «Экопоколение» и проскандировали: «Россия — Байкал — Иркутск!». Флешмоб состоялся на площади у стадиона «Труд» и был посвящен Дню Байкала. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

От имени правительства Иркутской области собравшихся приветствовали министр природопользования и экологии Андрей Крючков и министр по молодежной политике региона Александр Попов.

«Приятно видеть здесь много юных людей, которые создадут новое экопоколение, и которые сохранят наш Байкал для последующих поколений», — сказал Александр Попов.