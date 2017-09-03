Грозы и дожди в Татарстане продолжатся в начале недели
Грозы и дожди, которые пришли в Татарстан в выходные, не уйдут из республики и в начале рабочей недели.
Грозы и дожди, которые пришли в Татарстан в выходные, не уйдут из республики и в начале рабочей недели.
По прогнозу синоптиков, 4 сентября в республике будет дождливо, в отдельных регионах пройдут грозы. Температура днем не превысит 17 градусов тепла.
Не улучшит погоду и
Спасатели предупреждают, что в такую погоду повышается опасность аварий на дорогах и линиях электропередач. Особенно осторожными следует быть водителям на трассах, резких поворотах с ограниченной видимостью и крутых подъемах.