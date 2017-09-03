Грозы и дожди в Татарстане продолжатся в начале недели

По прогнозу синоптиков, 4 сентября в республике будет дождливо, в отдельных регионах пройдут грозы. Температура днем не превысит 17 градусов тепла.

Не улучшит погоду и северо-восточный ветер скоростью до 12 м/с. В грозу его порывы могут достичь опасных 20 м/с.