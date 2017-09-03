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14:57 (мск), источник: АиФ Казань

Грозы и дожди в Татарстане продолжатся в начале недели

Грозы и дожди, которые пришли в Татарстан в выходные, не уйдут из республики и в начале рабочей недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 94% 760 мм рт. ст. 3 м/с

По прогнозу синоптиков, 4 сентября в республике будет дождливо, в отдельных регионах пройдут грозы. Температура днем не превысит 17 градусов тепла.

Не улучшит погоду и северо-восточный ветер скоростью до 12 м/с. В грозу его порывы могут достичь опасных 20 м/с.

Спасатели предупреждают, что в такую погоду повышается опасность аварий на дорогах и линиях электропередач. Особенно осторожными следует быть водителям на трассах, резких поворотах с ограниченной видимостью и крутых подъемах.

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