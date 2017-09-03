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18:12 (мск), источник: ИА Башинформ

МЧС предупреждает о сильных грозах и шквалистом ветре в Башкирии

УФА, 3 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 4 сентября на территории Республики Башкортостан возможны сильные грозы град, угроза шквалистого усиления ветра до 15−20 м/с, сообщат МЧС по РБ со ссылкой на данные регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Спасатели в очередной раз напоминают, что в период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, подготовить противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире необходимо обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, а сельском доме — погасить огонь в печи.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. На улице следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Требуется внимательность и осторожность. на дорогах, водителям следует снизить скоростной режим.

В связи с высокой пожароопасностью и усилением порывов ветра категорически запрещается разведение костров, сжигание сухой травы, курение в лесах, сжигание отходов и тары вблизи лесных массивов.

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