МЧС предупреждает о сильных грозах и шквалистом ветре в Башкирии

Спасатели в очередной раз напоминают, что в период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, подготовить противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире необходимо обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, а сельском доме — погасить огонь в печи.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. На улице следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Требуется внимательность и осторожность. на дорогах, водителям следует снизить скоростной режим.