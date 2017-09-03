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16:30 (мск), источник: Sputniknews.kz

В каких школах не будет пятидневки: Все о новом учебном годе

Министерство образования и науки разъяснило, какие новшества вводятся в новом учебном году в Казахстане.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 сен — Sputnik. Казахстанские школы должны перейти к пятидневному обучению, не увеличив учебный год и привычный режим обучения, сообщили в министерстве образования и науки.

«2017−2018 учебный год начался в сентябре и завершится 25 мая. Продолжительность учебного года, как и ранее, составляет 32 недели для предшкольных классов, 33 недели — для первых классов, 34 недели — для 2−11 классов», — говорится в распространенном комментарии ведомства.

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Что касается каникул, здесь также никаких изменений нет. Учащиеся 1−11классов отдыхают осенью 7 дней, зимой 10 дней и весной 13 дней, а в предшкольных классах: осенние — 7 дней, зимние — 14 дней, весенние — 15 дней. Кроме того, как и прежде, в феврале предусмотрены дополнительные 7 дней каникул в предшкольных и 1 классах.

По решению чиновников Минобразования, проводится работа по сокращению учебной нагрузки на детей, это значит, что объем домашних заданий будет значительно сокращен.

«Мы утвердили методические рекомендации по выполнению домашних заданий и таким образом количество времени на его выполнение должно сократиться примерно на треть по сравнению с тем, как было, — указывает министерство. — Выполнение домашнего задания не должно превышать: во 2 классе — 50 минут, в 3−4 классах — 70 минут, в 5−6 классах — 90 минут, в 7−9 классах — 110 минут, в 10−11 классах — 130 минут».

Отныне не задаются домашние задания на праздники и каникулы. Исключение составляет чтение художественной литературы, выполнение проектных работ, решение задач для углубленного изучения математики первоклассникам, но только по чтению и со второго полугодия.

Кроме того, с нового учебного года длительность урока составит 40 минут — также, как и в Назарбаев интеллектуальных школах.

Как объяснили в Минобразования, сокращение урока на 5 минут позволит добавить дополнительный урок при этом существенно не увеличив нагрузку.

«Учебные программы и количество часов, отводимые на изучение каждого предмета, не меняются, но благодаря 40-минутным урокам высвобождается 30 минут. То есть когда будет поставлен дополнительный урок, время пребывания учащихся в школе увеличится всего на 10 минут в день. Нормы максимальной учебной нагрузки согласно Типовым учебным планам составляют от 24 часов до 39 часов в 1- 11 классах общеобразовательных школ. Новые санитарные правила регламентируют именно эту нагрузку», — констатирует ведомство.

В общем, новые санитарные правила позволяют всем общеобразовательным и специализированным школам для одаренных детей внедрить пятидневку с 1 по 11 классы.

Однако, как подчеркивают в главном образовательном ведомстве, сложнее будет внедрить «пятидневку» в гимназиях и лицеях, так как в гимназиях и лицеях кроме основных часов, имеются гимназический и лицейский компоненты. В связи с этим обстоятельством в министерстве рекомендуют оставить занятия в субботу, но не нагружать учеников сложными предметами, а ставить такие уроки как физическая культура, начальная военная подготовка, кружки, секции, конкурсы и экскурсии.

Впрочем, в министерстве уточняют, что ежедневную учебную нагрузку, т.е сколько уроков должно быть в день, сколько дней должны учиться, каждая школа определяет самостоятельно, согласовав при этом расписание уроков с попечительским советом или родительским комитетом исходя из условий и возможностей школ.

По мнению чиновников от науки, подавляющее большинство школ в этом году уже сможет перейти на пять дней учебы. Исключения составят лишь те образовательные учреждения, где занятия ведутся в три смены.

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