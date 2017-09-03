Со следующей недели в Омске начнет холодать
Летнее тепло постепенно уступает место осенним дождям.
Летнее тепло постепенно уступает место осенним дождям.
С понедельника, 4 сентября, в Омске начнется похолодание. Температура будет медленно падать. Если в начале недели солнце прогреет воздух в городе до +23 градусов по Цельсию, то уже в конце недели придут дожди и осенняя прохлада.
По данным сайта Gismeteo, уже во вторник, 5 сентября, в Омске ожидается небольшой дождь и температура воздуха +14 градусов. В среду дожди продолжатся. Небольшое прояснение погоды ждет омичей в четверг и пятницу. В выходные снова пройдут дожди. В последующие дни столбик термометра продолжит неумолимо спускаться вниз.