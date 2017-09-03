Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: полный уход украинцев из РФ наметили на весну 2018 года
США готовятся к массовому изъятию долларов
Снятый за $200 млн фильм стал самым громким провалом этого лета
История головокружительного взлета и падения Юлии Липницкой
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Самонаводящиеся ракеты США не смогут подбить новую БМП РФ – СМИ
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
СМИ поведали, как в Сирии ракеты РФ били по складам в маскировке
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
10В Саудовской Аравии начался Хадж
18:10 (мск), источник: Om1.ru

Со следующей недели в Омске начнет холодать

Летнее тепло постепенно уступает место осенним дождям.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 88% 760 мм рт. ст. 2 м/с

С понедельника, 4 сентября, в Омске начнется похолодание. Температура будет медленно падать. Если в начале недели солнце прогреет воздух в городе до +23 градусов по Цельсию, то уже в конце недели придут дожди и осенняя прохлада.

По данным сайта Gismeteo, уже во вторник, 5 сентября, в Омске ожидается небольшой дождь и температура воздуха +14 градусов. В среду дожди продолжатся. Небольшое прояснение погоды ждет омичей в четверг и пятницу. В выходные снова пройдут дожди. В последующие дни столбик термометра продолжит неумолимо спускаться вниз.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В центре Омска изменили схему движения
РФ призвала США немедленно вернуть объекты российской дипмиссии
Минфин США представит Трампу новый пакет санкций против КНДР
Россия уничтожила все запасы боеприпасов с люизитом
Украина усилила патрулирование границ из-за учений «Запад-2017»
Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
ЕС пообещало Украине транш в €600 млн не раньше начала 2018 года
Персональные данные американских разведчиков попали в интернет
Спорт
Отбор к ЧМ-2018. «Арбитру игры Украина — Турция надо извиниться» Наставник национальной команды Турции Мирча Луческу после поражения от Украины раскритиковал арбитров поединка. О главных матчах отбора к ЧМ-2018, прошедших накануне
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь