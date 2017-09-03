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16:19 (мск), источник: 365info.kz

Уголовное дело расследуется по драке в «Абу-даби Плаза»

Уголовное дело расследуется по статье «Хулигантство», установлены подозреваемые в нанесении телесных повреждений, передает Tengrinews.kz.

Источник: 365info.kz

«Установлены подозреваемые, причастные к нанесению телесных повреждений сотруднику охранной фирмы Полатову. Аналогично установлен круг подозреваемых из числа сотрудников охранной структуры, причинивших в ответ на избиения Полатова телесные повреждения гражданам Индии — рабочим строительного объекта», — прокомментировал официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

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Подозреваемым грозит привлечение к уголовной ответственности по статье «Хулиганство»..

Параллельно расследуется и другой аспект событий минувшей ночи — «нарушение общественного порядка при пресечении конфликта в районе «Абу-Даби Плаза». За это в отделы полиции был доставлен 41 человек, 8 из них привлекли к административной ответственности, напомнил Садубаев. «Остальные после проведения профилактических мероприятии и предупреждения о недопущении нарушения общественного порядка были отпущены», — добавил он. МВД РК напоминает казахстанцам, что действия, направленные на нарушение общественного порядка не допустимы. А также законодательством запрещено распространение заведомо ложной информации..

Напомним, вечером 2 сентября произошла драка между работающими на строительной площадке «Абу-даби Плаза» гражданами Индии и охранниками этого объекта. Власти Астаны оперативно и грамотно отреагировали на произошедшее — в этот район были стянуты полицейские авто, ОМОН, прибыли ответственные чиновники. В результате конфликт был быстро погашен.

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