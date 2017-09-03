Уголовное дело расследуется по драке в «Абу-даби Плаза»

Подозреваемым грозит привлечение к уголовной ответственности по статье «Хулиганство»..



Параллельно расследуется и другой аспект событий минувшей ночи — «нарушение общественного порядка при пресечении конфликта в районе «Абу-Даби Плаза». За это в отделы полиции был доставлен 41 человек, 8 из них привлекли к административной ответственности, напомнил Садубаев. «Остальные после проведения профилактических мероприятии и предупреждения о недопущении нарушения общественного порядка были отпущены», — добавил он. МВД РК напоминает казахстанцам, что действия, направленные на нарушение общественного порядка не допустимы. А также законодательством запрещено распространение заведомо ложной информации..



Напомним, вечером 2 сентября произошла драка между работающими на строительной площадке «Абу-даби Плаза» гражданами Индии и охранниками этого объекта. Власти Астаны оперативно и грамотно отреагировали на произошедшее — в этот район были стянуты полицейские авто, ОМОН, прибыли ответственные чиновники. В результате конфликт был быстро погашен.