В Литве существенно выросла стоимость аренды жилья

Источник: Ежедневник.by

Владельцы квартир просят не только заоблачные цены, но и требуют внушительных размеров залог. Такие цены интересанты уже прозвали «космическими», пишет DELFI.



Цена растет на глазах Пара из Клайпеды, которая жила в однокомнатной квартире, решила найти более просторную квартиру. Как сказали молодые люди, их заинтересовала двухкомнатная квартира недалеко от моста Пилес за 200 евро. В объявлении было написано, что там есть вся необходимая мебель и оборудование.

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«На самом деле был только диван, небольшой шкаф, односпальная кровать в маленькой комнате и кухонная мебель. В общем в гостиной — только диван, но владелица постоянно подчеркивала, что вид виден через окно — на реку, мост. Цена в объявлении указывалась 200 евро, а во время разговора с хозяйкой она выросла до 250, потому что, по ее словам, много интересантов», — рассказывает пара.



По словам собеседников, смущал и тот факт, что владелица живет в соседней квартире, имеет свои ключи от сдаваемой квартиры и во время разговора дала понять, что часто заходит к ним в гости. Цены на аренду квартиры удивляют и других.

Например, 350−400 евро просят за небольшую 2-комнатную квартиру в южной части города, одна комната в многокомнатной квартире стоит 110−130 евро и т. д.

Стоимость аренды в столице растет.

Данные портала недвижимости Aruodas.lt свидетельствуют, что во втором квартале этого года цены на аренду в Вильнюсе выросли на 3% по сравнению с прошлым годом, в Каунасе — на 8%, в Клайпеде — примерно на 2%.

Согласно порталу, в начале августа средняя стоимость аренды квартиры в столице, без учета конкретных особенностей и местоположения жилья, составляла около 280 евро в месяц за однокомнатную квартиру и 400−450 евро / месяц за двухкомнатную квартиру.

В Каунасе за однокомнатную квартиру просят в среднем 220 евро / месяц, за двухкомнатную — около 300−360 евро, в Клайпеде соответственно — 170 евро и 350−400 евро. Д.