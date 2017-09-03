Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малахова уволили с Первого канала после письма Путину
США готовятся к массовому изъятию долларов
Глава МИД Германии: Меркель совершила серьезную ошибку
Непредвиденные последствия санкций против РФ обеспокоили ФРГ
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
"Ряженые": военный эксперт о солдатах НАТО в Киеве
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
СМИ поведали, как в Сирии ракеты РФ били по складам в маскировке
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
14События недели в фотографиях
20:47 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Сотни мусульман пикетируют посольство Мьянмы в Москве

У посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве собрались несколько сотен мусульман, протестующих против притеснения их единоверцев в Мьянме (Бирме).

Источник: РИА "Новости"

Как сообщал с места событий корреспондент Русской службы Би-би-си, в акции принимали участие около 500 человек; на Большой Никитской улице было полностью перекрыто движение транспорта, на месте дежурило множество сотрудников полиции, в том числе ОМОН.

Источник: РИА "Новости"

По словам нашего корреспондента, многие из собравшихся вели себя возбужденно, однако в целом акция проходила мирно, столкновений между митингующими и полицией не отмечено. Выступления участников митинга сопровождались возгласами «Аллаху акбар!».

Источник: РИА "Новости"

Один из участников акции сообщил Русской службе Би-би-си, что о призыве приходить к посольству Мьянмы он узнал из поста главы Чечни Рамзана Кадырова в «Инстаграме». По его словам, он и остальные собравшиеся протестуют против убийств мусульман в Мьянме (также известной как Бирма).

Читайте также
У посольства Мьянмы в Москве проходит несанкционированный митинг мусульман

Ранее сообщалось, что в Мьянме были сожжены несколько сот домов местных мусульман в штате Ракхайн.

Официальные власти Мьянмы сообщают, что силы безопасности проводят в этом районе контртеррористическую операцию в ответ на нападения вооруженных групп мусульман-рохинджа на полицейские участки.

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала спутниковую фотографию одной из деревень рохинджа, которая была почти полностью уничтожена 25 августа этого года — судя по снимку, было разрушено около 700 домов.

После начала конфликта между буддистами, составляющими большинство населения страны, и мусульманами-рохинджа в 2012 году последние массово бегут в Таиланд и Малайзию.

Ракхайн — самый бедный регион Мьянмы, где проживают около миллиона мусульман-рохинджа. По данным ООН, только в этом году в соседний Бангладеш переправилось уже около 58 тыс. беженцев из Мьянмы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Трамп назвал ядерное испытание в КНДР враждебным и опасным для США
Захарова: 2 сентября — «черный день» в истории дипломатии США
Трамп прокомментировал вероятность удара по Северной Корее
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме
Сборная России по футболу разгромила московское «Динамо»
Путин призвал «не поддаваться эмоциям» в связи с испытанием КНДР
В Беслане поименно вспомнили всех жертв теракта 2004 года
Персональные данные американских разведчиков попали в интернет
Спорт
Отбор к ЧМ-2018. «Арбитру игры Украина — Турция надо извиниться» Наставник национальной команды Турции Мирча Луческу после поражения от Украины раскритиковал арбитров поединка. О главных матчах отбора к ЧМ-2018, прошедших накануне
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
10 способов декорировать пустую стену
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь