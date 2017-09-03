Сотни мусульман пикетируют посольство Мьянмы в Москве
У посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве собрались несколько сотен мусульман, протестующих против притеснения их единоверцев в Мьянме (Бирме).
У посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве собрались несколько сотен мусульман, протестующих против притеснения их единоверцев в Мьянме (Бирме).
Как сообщал с места событий корреспондент Русской службы
По словам нашего корреспондента, многие из собравшихся вели себя возбужденно, однако в целом акция проходила мирно, столкновений между митингующими и полицией не отмечено. Выступления участников митинга сопровождались возгласами «Аллаху акбар!».
Один из участников акции сообщил Русской службе
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