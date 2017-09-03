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20:19 (мск), источник: Sputnik.md

Эксперт: серия мелких толчков приведет к мощному землетрясению

В эти выходные в Румынии произошло очередное землетрясение, сейсмолог прокомментировал, к чему может привести серия незначительных колебаний земной коры.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. В субботу, 2 сентября, в Румынии в 12.33 неподалеку от Фокшан произошло землетрясение. Эпицентр залегал в румынских горах Вранча на глубине 64 километров. Землетрясение было слабым — 2.6 балла, поэтому его не заметили ни жители Румынии, ни Молдовы.

Однако количество мелких толчков, которые произошли в этом году во Вранче, приближается уже к полсотне.

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Руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института биологии и сейсмологии АНМ Ион Илиеш считает, что, несмотря на серию мелких землетрясений, в сейсмоактивной зоне Вранчи происходит накапливание энергии, что может в будущем привести к мощным толчкам.

«Очаг разряжается, но частично. Тем не менее происходит накапливание энергии и, естественно, будет более сильное землетрясение. Всегда, когда очаг разряжается, наступает период затишья. После сильных землетрясений 2004 года не было землетрясения магнитудой более 7, которое разрядило бы очаг на долгие годы. И, естественно, нам следует ожидать сильное землетрясение», — сказал в интервью Sputnik ученый.

Когда может произойти мощное землетрясение, наука пока не может ответить на этот вопрос. В то же время сейсмологи считают, что к нему нужно быть готовым в любой момент.

Не так давно Георгий Мэрмуряну, который является почетным директором румынского Института физики Земли, заявил, что в ближайшем будущем произойдет сильнейшее землетрясение, которое затронет Румынию, Молдову и Украину.

«Наш анализ показывает, что приближается крайне сильное землетрясение, очаг которого залегает на большой глубине. Оно затронет Молдову и Украину. Часть энергии может “зацепить” и Бухарест», — считает румынский специалист.

Главным источником сейсмической активности является румынский регион Вранча на юго-востоке страны. Землетрясения небольшой силы тут происходят с частотой — несколько раз в месяц.

Последнее самое разрушительное землетрясение за всю историю наблюдений произошло 11 марта 2011 года в Японии. Из-за стихии, амплитудой в 9 баллов, погибло около 16000 человек, более 6000 получили ранения. Стихия разрушила 400 тысяч построек, уничтожила целые населенные пункты и городские кварталы. Землетрясение также вызвало аварию на АЭС ''Ф Землетрясение также вызвало аварию на АЭС ''Фкоторая привела к загрязнению обширных территорий радиоактивными веществами.

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