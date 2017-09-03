Грузовик протаранил пять легковушек в Подмосковье
В результате ДТП пострадал человек.
В результате ДТП пострадал человек.
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате столкновения грузовика и пяти легковых автомобилей на Дмитровском шоссе в воскресенье, сообщили ТАСС в
«Около 14:00 мск на Дмитровском шоссе грузовик протаранил пять легковых автомобилей. В результате ДТП один человек пострадал», — сказал собеседник агентства.
Полицейские работают на месте и устанавливают причины ДТП.