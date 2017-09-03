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17:04 (мск), источник: ТАСС

Грузовик протаранил пять легковушек в Подмосковье

В результате ДТП пострадал человек.

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате столкновения грузовика и пяти легковых автомобилей на Дмитровском шоссе в воскресенье, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Около 14:00 мск на Дмитровском шоссе грузовик протаранил пять легковых автомобилей. В результате ДТП один человек пострадал», — сказал собеседник агентства.

Полицейские работают на месте и устанавливают причины ДТП.

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