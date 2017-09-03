Браки белорусских звезд: в любви возраст — не главное

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 сен — Sputnik. Почти 50 лет назад прошла свадьба 50-летнего Фрэнка Синатры и 21-летней Мии Фэрроу, их брак распался в 1968 году, но певец всегда говорил, что это его самый счастливый союз.

Sputnik выяснил, кто из белорусских артистов также предпочитает партнеров значительно старше или младше себя.

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Елфимов + Космачева

Семейный союз певца Петра Елфимова и его продюсера Татьяны Космачевой, пожалуй, один из самых обсуждаемых в белорусском обществе.

Разница в возрасте супругов — 27 лет. Однако они любят друг друга и продолжают быть вместе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:43.56481481481482% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVA-V3IBZbV/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Привет из Белграда:)</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Post udostępniony przez Petr Elfimov (@petrelfimov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-06T22:40:16+00:00">6 Cze, 2017 o 3:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поженились Елфимов и Космачева в 2009 году после дружбы длиною в 15 лет. Петр удочерил дочь Татьяны Полину — ей тогда было 12 лет.

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Дудинский + Раецкая

Этим летом выбыл из списка завидных холостяков фронтмен группы DaVinci Денис Дудинский. В августе артист сочетался узами брака со своей возлюбленной, телеведущей Екатериной Раецкой, с которой встречался 3,5 года.

Этот брак стал первым как для 43-летнего Дениса, так и 25-летней Екатерины. По этому поводу ведущая даже пошутила во время интервью Sputnik.

«Для меня пока первый (брак — Sputnik), а для Дениса уже, наверное, первый и последний», — сказала она.

Ранее в интервью Дудинский намекал, что видит в Екатерине свою будущую супругу.

«Если подниматься, то на действующий вулкан. Если жениться, то на Кате Раецкой», — отмечал он.

Солодуха + Курбеко

Певец Александр Солодуха старше своей второй супруги Наталии Курбеко на десять лет. Но это не мешает им любить друг друга.

Свадьба пары состоялась в знаменательный день — 09.09.09 . А почти спустя год у них родилась дочь Варя.

В СМИ писали, что познакомились Солодуха и Курбеко на рынке в Минске. Началось все с банальных покупок, которые Александр время от времени делал у Наталии. Однажды он пригласил понравившуюся девушку в ресторан. Так и завязались их отношения.

Лущик + Геращенко

В 2015 году телеведущая Люция Лущик вышла замуж за влиятельного бизнесмена Андрея Геращенко, который старше девшуки на 10 лет.

Семья уже успела оказаться в эпицентре громкого скандала. В интернете появилось видео, в котором теледива «делила» ребенка мужа с его бывшей супругой Илоной. Дело дошло до суда, где решали судьбу не только девочки, но и рассматривали взаимные иски о защите чести и достоинства.

На фото — супруг Люции и его дочь.