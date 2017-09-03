Браки белорусских звезд: в любви возраст — не главное
Многие обсуждают семейный союз певца Петра Елфимова и Татьяны Космачевой, а ведь это не единственный неравный брак в звездной тусовке.
Многие обсуждают семейный союз певца Петра Елфимова и Татьяны Космачевой, а ведь это не единственный неравный брак в звездной тусовке.
МИНСК, 3 сен — Sputnik. Почти 50 лет назад прошла свадьба 50-летнего Фрэнка Синатры и 21-летней Мии Фэрроу, их брак распался в 1968 году, но певец всегда говорил, что это его самый счастливый союз.
Sputnik выяснил, кто из белорусских артистов также предпочитает партнеров значительно старше или младше себя.
Елфимов + Космачева
Семейный союз певца Петра Елфимова и его продюсера Татьяны Космачевой, пожалуй, один из самых обсуждаемых в белорусском обществе.
Разница в возрасте супругов — 27 лет. Однако они любят друг друга и продолжают быть вместе.
Поженились Елфимов и Космачева в 2009 году после дружбы длиною в 15 лет. Петр удочерил дочь Татьяны Полину — ей тогда было 12 лет.
Дудинский + Раецкая
Этим летом выбыл из списка завидных холостяков фронтмен группы DaVinci Денис Дудинский. В августе артист сочетался узами брака со своей возлюбленной, телеведущей Екатериной Раецкой, с которой встречался 3,5 года.
Этот брак стал первым как для 43-летнего Дениса, так и 25-летней Екатерины. По этому поводу ведущая даже пошутила во время интервью Sputnik.
«Для меня пока первый (брак — Sputnik), а для Дениса уже, наверное, первый и последний», — сказала она.
Ранее в интервью Дудинский намекал, что видит в Екатерине свою будущую супругу.
«Если подниматься, то на действующий вулкан. Если жениться, то на Кате Раецкой», — отмечал он.
Солодуха + Курбеко
Певец Александр Солодуха старше своей второй супруги Наталии Курбеко на десять лет. Но это не мешает им любить друг друга.
Свадьба пары состоялась в знаменательный день —
В СМИ писали, что познакомились Солодуха и Курбеко на рынке в Минске. Началось все с банальных покупок, которые Александр время от времени делал у Наталии. Однажды он пригласил понравившуюся девушку в ресторан. Так и завязались их отношения.
Лущик + Геращенко
В 2015 году телеведущая Люция Лущик вышла замуж за влиятельного бизнесмена Андрея Геращенко, который старше девшуки на 10 лет.
Семья уже успела оказаться в эпицентре громкого скандала. В интернете появилось видео, в котором теледива «делила» ребенка мужа с его бывшей супругой Илоной. Дело дошло до суда, где решали судьбу не только девочки, но и рассматривали взаимные иски о защите чести и достоинства.
На фото — супруг Люции и его дочь.