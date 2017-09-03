Порывистый ветер и дожди придут в Беларусь в понедельник

Источник: Sputnik.by

По республике в ближайшие сутки обещаны затяжные дожди и сильный ветер. Изменение погоды коснется практически всей территории Беларуси, дожди пройдут на большей части страны.

Местами также возможны грозы, а ветер будет юго-восточный порывистый, днем при грозе может усиливаться до 15−20 м/с.

«Это вполне обычное, нормальное явление, особенно для осеннего периода: затяжные дожди, ненастная погода. В ближайшие сутки, 4 сентября, на нашу территорию сместятся атмосферные фронты, которые будут формировать погоду в нашей стране», — рассказала Курец.

На западе Беларуси будет прохладнее, чем в центральных и восточных областях. Температура воздуха составит от 11−14 градусов тепла ночью, до 24−26 градусов тепла днем.