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18:22 (мск), источник: Sputnik.by

Порывистый ветер и дожди придут в Беларусь в понедельник

Изменение погоды в Беларуси на неделе с 4 по 10 сентября на радио Sputnik прокомментировала дежурный синоптик республиканского Гидрометцентра Мария Курец.

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Источник: Sputnik.by

По республике в ближайшие сутки обещаны затяжные дожди и сильный ветер. Изменение погоды коснется практически всей территории Беларуси, дожди пройдут на большей части страны.

Местами также возможны грозы, а ветер будет юго-восточный порывистый, днем при грозе может усиливаться до 15−20 м/с.

«Это вполне обычное, нормальное явление, особенно для осеннего периода: затяжные дожди, ненастная погода. В ближайшие сутки, 4 сентября, на нашу территорию сместятся атмосферные фронты, которые будут формировать погоду в нашей стране», — рассказала Курец.

На западе Беларуси будет прохладнее, чем в центральных и восточных областях. Температура воздуха составит от 11−14 градусов тепла ночью, до 24−26 градусов тепла днем.

Подробный прогноз погоды в Беларуси на неделю с 4 по 11 сентября от дежурного синоптика республиканского Гидрометцентра Марии Курец слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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