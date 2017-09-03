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18:12 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

«Русские Витязи» и «Беркуты» устроили в небе над Ростовом авиашоу

3 сентября жители и гости Ростова-на-Дону стали свидетелями яркого авиашоу.

На городской набережной провели акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ — твой выбор!». В рамках мероприятия состоялись показательные выступления парашютистов сборной команды ВВС ЮВО. Также над донской столицей пролетели боевые самолёты и вертолёты, в том числе легендарные «Русские витязи» и «Беркуты».

Добавим, акцию приурочили к 75-летию образования 4-й Краснознаменной армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 80-летию Ростовской области.

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