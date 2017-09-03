«Русские Витязи» и «Беркуты» устроили в небе над Ростовом авиашоу

На городской набережной провели акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ — твой выбор!». В рамках мероприятия состоялись показательные выступления парашютистов сборной команды ВВС ЮВО. Также над донской столицей пролетели боевые самолёты и вертолёты, в том числе легендарные «Русские витязи» и «Беркуты».