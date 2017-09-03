Национальная литературная премия: каких авторов читать этой осенью

МИНСК, 3 сен — Sputnik. Победителей конкурса «Национальная литературная премия» 2016 года назвали в воскресенье в Полоцке, передает БЕЛТА.

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса состоялась 3 сентября.

В рамках творческого состязания были отмечены следующие работы:

«Лучшее произведение прозы» — роман «Авантуры Пранціша Вырвіча, здрадніка і канфедэрата» Людмилы Рублевской; «Лучшее произведение поэзии» — книга поэзии «Просветление» Анатолия Аврутина; «Лучшее произведение для детей и юношества» — книга «Возера Дзіва» Михаила Познякова; «Лучшее произведение драматургии» — сборник пьес «Характары» Василия Ткачева; «Лучшее произведение публицистики» — сборник «Постаці» Зиновия Пригодича; «Лучшее произведение литературной критики и литературоведения» — «Тайнапіс Андрэя Мрыя: падтэкст рэалій творчасці пісьменніка» Валерия Назарова; «Лучший дебют» — сборник «Яблыкi» Маргариты Латышкевич.

Агентство сообщило со ссылкой на председателя правления Союза писателей Беларуси Николая Чергинца, что в Национальной литературной премии может появиться новая номинация — «Сатира и юмор». Об этом Союз будет просить у руководства страны.

Награждение победителей Национальной литературной премии прошло в рамках Дня белорусской письменности в Полоцке. В городе удалось отметить сразу три праздника — 500-летие белорусского книгопечатания, 1155-летие города и День письменности.

В культурную столицу Беларуси приехали гости из 12 стран мира. Праздник начали отмечать еще в пятницу, однако основные мероприятия традиционно назначены на воскресенье.