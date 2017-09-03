Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
США готовятся к массовому изъятию долларов
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
История головокружительного взлета и падения Юлии Липницкой
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
США пытаются догнать РФ в области противокорабельных ракет – СМИ
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
СМИ поведали, как в Сирии ракеты РФ били по складам в маскировке
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
10В Саудовской Аравии начался Хадж
18:36 (мск), источник: Sputnik.by

Национальная литературная премия: каких авторов читать этой осенью

Награждение победителей прошло в воскресенье в рамках Дня белорусской письменности в Полоцке.

МИНСК, 3 сен — Sputnik. Победителей конкурса «Национальная литературная премия» 2016 года назвали в воскресенье в Полоцке, передает БЕЛТА.

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса состоялась 3 сентября.

В рамках творческого состязания были отмечены следующие работы:

Читайте также
Памятное гашение почтового конверта с маркой «День белорусской письменности» состоялось в Полоцке

«Лучшее произведение прозы» — роман «Авантуры Пранціша Вырвіча, здрадніка і канфедэрата» Людмилы Рублевской; «Лучшее произведение поэзии» — книга поэзии «Просветление» Анатолия Аврутина; «Лучшее произведение для детей и юношества» — книга «Возера Дзіва» Михаила Познякова; «Лучшее произведение драматургии» — сборник пьес «Характары» Василия Ткачева; «Лучшее произведение публицистики» — сборник «Постаці» Зиновия Пригодича; «Лучшее произведение литературной критики и литературоведения» — «Тайнапіс Андрэя Мрыя: падтэкст рэалій творчасці пісьменніка» Валерия Назарова; «Лучший дебют» — сборник «Яблыкi» Маргариты Латышкевич.

Агентство сообщило со ссылкой на председателя правления Союза писателей Беларуси Николая Чергинца, что в Национальной литературной премии может появиться новая номинация — «Сатира и юмор». Об этом Союз будет просить у руководства страны.

Награждение победителей Национальной литературной премии прошло в рамках Дня белорусской письменности в Полоцке. В городе удалось отметить сразу три праздника — 500-летие белорусского книгопечатания, 1155-летие города и День письменности.

Во время загрузки произошла ошибка.

В культурную столицу Беларуси приехали гости из 12 стран мира. Праздник начали отмечать еще в пятницу, однако основные мероприятия традиционно назначены на воскресенье.

С 2017 года юбилей белорусского книгопечатания отмечен на официальном календаре ЮНЕСКО.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Советы психолога: как выйти из отпуска и не впасть в депрессию
Браки белорусских звезд: в любви возраст – не главное
РФ призвала США немедленно вернуть объекты российской дипмиссии
Минфин США представит Трампу новый пакет санкций против КНДР
Россия уничтожила все запасы боеприпасов с люизитом
Украина усилила патрулирование границ из-за учений «Запад-2017»
Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
ЕС пообещало Украине транш в €600 млн не раньше начала 2018 года
Персональные данные американских разведчиков попали в интернет
Спорт
Отбор к ЧМ-2018. «Арбитру игры Украина — Турция надо извиниться» Наставник национальной команды Турции Мирча Луческу после поражения от Украины раскритиковал арбитров поединка. О главных матчах отбора к ЧМ-2018, прошедших накануне
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь