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21:40 (мск), источник: РИА Крым

Крым ждут три волны «бабьего лета» — синоптики

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости (Крым). Крымчан ожидает комфортный сентябрь с тремя волнами «бабьего лета». Температура воздуха при этом будет превышать норму на 1,5 градуса.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В то же время, по его словам, непродолжительных холодных периодов избежать не удастся.

«Уже сейчас молодое “бабье лето” начинает набирать обороты в Крыму. В начале недели антициклон будет оберегать крымчан от ненастья — на небе ни облачка, комфортный температурный режим. В понедельник ночью +11…+16, а днем, когда на полуостров поступит порция средиземноморского тепла, от +28 до +30. И морская вода будет уверенно держаться отметок 20−25 градусов тепла», — рассказал Тишковец.

Теплая, засушливая погода будет меняться с непродолжительными холодными периодами. Один из них синоптик прогнозирует уже в середине следующей недели. Однако к пятнице, по словам Тишковца, на смену холоду снова придет тепло.

«Бабье лето» несколько споткнется, но ненадолго. Во вторник, среду, четверг погода немного ухудшится. В тылу циклона пройдут краткие дожди, грозы. Похолодает: ночью до +10…+15, днем будет от +19 до +24. Такие короткие волны холода в период «бабьего лета» в порядке вещей. После чего, начиная с пятницы и к следующим выходным, на акваторию Черного моря выйдет гигантский антициклон. Это — хорошая погода. Ночами в среднем будет от 10 до 15 градусов тепла, днем — +24…+29. Эти тенденции будут сохраняться до середины месяца, — пояснил Тишковец.

Тишковец заверил, что в этом году «бабье лето» для жителей большей части европейской территории России и Крыма будет длиннее, чем обычно.

«По всем канонам “бабье лето”, как правило, длится не более 5−7 суток. Это такой естественный период однотипной солнечной и комфортной погоды. В этом году мы ожидаем, что “бабье лето” в сентябре на большей части европейской территории России и в Крыму, в частности, будет радовать нас гораздо дольше», — заключил он.

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