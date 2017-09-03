Прогноз погоды на 4 сентября
Сегодня в Молдове ожидается переменная облачность. В некоторых районах возможны дожди с грозами. Ветер
Сегодня в Молдове ожидается переменная облачность. В некоторых районах возможны дожди с грозами. Ветер
В Бричанах и Сороках плюс 24, в Бельцах и Оргееве — на градус больше. В Кишиневе, Тирасполе и Леове 26 выше ноля. В Комрате и Кагуле — 27.
В ближайшие дни погода существенно не изменится. Днём в столице ожидается до 27 градусов, ночью — плюс 15.
На морском побережье тепло. В Одессе, Будве и Барселоне 25 выше ноля, в Констанце на градус больше. В Варне плюс 28.
В Анталье 34 градуса, в Ницце — 24. В Салониках — 26, в Ларнаке — 32. На египетских курортах воздух прогреется до 38 градусов.