Прогноз погоды на 4 сентября

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках плюс 24, в Бельцах и Оргееве — на градус больше. В Кишиневе, Тирасполе и Леове 26 выше ноля. В Комрате и Кагуле — 27.

В ближайшие дни погода существенно не изменится. Днём в столице ожидается до 27 градусов, ночью — плюс 15.

На морском побережье тепло. В Одессе, Будве и Барселоне 25 выше ноля, в Констанце на градус больше. В Варне плюс 28.