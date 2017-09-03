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22:05 (мск), источник: РИА Новости

Инженеры не нашли отклонений в конструкциях моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Инженерный мониторинг не зафиксировал нештатных отклонений в деформации и осадке конструкций моста через Керченский пролив после водружения на фарватерные опоры арки весом 6 тысяч тонн, сообщил в воскресенье инфоцентр «Крымский мост».

Учёные и инженеры подвели итоги комплексного мониторинга инженерных конструкций и систем, сопровождавшего операцию по транспортировке и монтажу железнодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив.

Операция по установке железнодорожного арочного пролета весом более шести тысяч тонн моста через Керченский пролив прошла с 27 по 29 августа. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров был транспортирован с помощью плавопор к фарватерным опорам. Подъем арки с помощью мощных домкратов успешно завершился 29 августа, после чего было открыто судоходное движение по каналу. Работы по окончательному монтажу конструкции продолжаются.

«Более 100 устройств, которые отслеживают возможные деформации конструкций, были размещены на самой арке и фарватерных опорах. Отклонений от расчетных параметров, перемещений и осадок не зафиксировано», — приводит слова генерального директора Научно-исследовательского института диагностики инфоцентр «Крымский мост».

Перемещение и установка пролетного строения на опоры контролировалось тензометрами и другими приборами, теперь опоры и пролетное строение на них — теперь единая конструкция, которая работает в штатном режиме, отметили специалисты.

Состояние арки и фарватерных опор продолжают контролировать специалисты геодезических служб, это продлится до конца строительства моста.

Геодезический мониторинг за деформацией конструкций ведётся на строительстве в постоянном режиме: сравниваются расчетные проектные значения деформаций с фактическими в зависимости от 100%-ной статической нагрузки.

«В рамках мониторинга отклонений от проектных значений не зафиксировано ни на одном конструктиве», — сообщили в инфоцентре.

Плавучие опоры, с помощью которых отбуксировали и установили железнодорожную арку, вернулись к керченскому берегу для проверки и переоборудования. После проведения необходимых процедур будет перевезена и смонтирована автодорожная арка весом в 5 тысяч тонн. В итоге над фарватером поднимутся два арочных пролета, под которыми беспрепятственно будут проходить суда, отметили в инфоцентре «Крымский мост».

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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