В Беслане поименно вспомнили всех жертв теракта 2004 года

Источник: РИА "Новости"

Около 8,5 тыс. человек, по данным полиции республики, пришли почтить память погибших в теракте 13-летней давности в школе Беслана.

Читайте также Одну из улиц столицы назовут в честь Героя России Дмитрия Разумовского

3 сентября, как и последние 13 лет, утром в спортзале, где в течение трех дней террористы удерживали более 1,2 тыс. детей и взрослых, прошла заупокойная литургия. Во дворе школы после прочтения на осетинском языке стихотворения «Великая скорбь Осетии», написанного после теракта поэтом Шамилем Джигкаевым, в 13:05 по Москве раздались два удара колокола, символизирующие два взрыва, которые прогремели 3 сентября 2004 года в спортзале.

Средняя образовательная школа № 1 Беслана была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. Более 1,2 тыс. человек — школьники, их родители и учителя, — оказались в заложниках. В течение трех дней их держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и воды. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.

После ударов колокола была объявлена минута молчания. Учащиеся бесланских школ выпустили в небо 334 воздушных шара — по количеству погибших при теракте и умерших позднее от полученных ранений.

Источник: РИА "Новости"

После траурные мероприятия продолжились на мемориальном кладбище «Город ангелов». Процессия прошла крестным ходом от школы к «Городу», в руках у людей были фотографии погибших. Люди возложили цветы к могилам погибших, к монументу «Древо скорби» и памятнику погибшим сотрудникам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».

Источник: РИА "Новости"

На кладбище после прочтения четверостишья «Имена», которое было написано к пятой годовщине теракта, под звуки метронома поименно были зачитаны имена и фамилии всех жертв. В их числе — фамилии и имена двух сотрудников МЧС и десяти бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибших при спасении заложников.

Читайте также ЕСПЧ обязал выплатить €2,9 млн по делу о теракте в Беслане

После этого на кладбище в небо вновь были выпущены 334 белых воздушных шара.

В этот день во всех домах погибших их близкие накрывают поминальные столы.

В этом году почтить память погибших школьников, их родителей, учителей и сослуживцев в Беслан приехал Герой России Вячеслав Бочаров, участвовавший в освобождении заложников. «13 лет прошло со дня трагедии, но до сих пор невозможно подобрать слова ни на русском, ни на осетинском языках, чтобы выразить ту боль, которую мы сегодня ощущаем, находишься в замкнутом пространстве — спортзале, где 334 души ушли в вечность, не по воле бога, а по воле и от рук террористов. Я не первый раз в Беслане, ко мне прибежали в Москву из Беслана. Мы дружим с ребятами, которые были в заложниках. Мы помним всех погибших. Я благодарен всем жителям Беслана за сохранение памяти о погибших офицерах, за те чувства, которые с годами не исчезают по отношению и семьям погибших офицеров», — сказал он журналистам.