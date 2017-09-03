Бархатный сезон-2017: где «дешево и сердито» отдохнуть жителям Молдовы
Календарь погоды и температура воды — где осенью можно поплавать в теплом море и успеть загореть перед зимой.
Календарь погоды и температура воды — где осенью можно поплавать в теплом море и успеть загореть перед зимой.
КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. И хоть осень уже наступила, дети пошли в школу, студенты — в университеты, в туристических агентствах отмечают: отдыхать меньше жители Молдовы не стали. В самом разгаре — «бархатный сезон». Любят ли отдыхать наши граждане осенью, куда ездят и в какую «копеечку» обходятся каникулы — об этом в интервью Sputnik рассказала эксперт по внешнему туризму, директор одного из туристических агентств столицы — Прасковья Кулева.
— Конечно любят наши люди отдыхать, особенно учитывая тот фактор, что в этот период море очень теплое, погода хорошая, штиль на море. Плюс осенью, как правило, цены приемлемые. Не буду говорить, что цены низкие, учитывая вообще тот факт, что лето-2017 оказалось с точки зрения ценовой политики отнюдь не дешевым. Но стоимость путевок снизилась — это факт.
— Какие страны предпочитают наши граждане?
— Всеми любимая Турция, гостеприимная Болгария, та же Греция сейчас заполнена. Однако недорогие отели сложно найти в начале сентября, но и вообще в этих трех странах заполняемость высокая до 20-ых чисел сентября.
Отели держат цены.
— Это самые массовые направления, так?
— Да, так как налажена работа и с отелями, и по транспорту, как по перелетам, так и по наземному. Но если
— Имеете ввиду санатории в Румынии?
— Не только Румынии (Совата, Слэник и так далее), но и Болгарии. Это Хисаря, Велинград, Сандански. Правда, туристы, как правило, ездят на автомобилях.
— Кто он турист, любящий «бархатный сезон»?
— Это взрослые люди, бездетные туристы и те, кто любит тишину и спокойствие, а также отдых без анимации и шума.
Но исходя из моего опыта работы на туристическом рынке, достаточно большое количество людей оставляют
— Если говорить о ценах, каковы они в сентябре?
— Очень большой разброс цен.
К примеру, можно прямо сейчас на первые числа сентября словить «горящие туры» в Турцию за 300−350 евро за человека в двухместном номере с перелетом и питанием по системе «все включено». Возникают они, как правило, за
— А сентябрьская Болгария какая? По ценам?
— От 200 евро на человека, если мы говорим о турах с питанием «Все включено» до 500 евро (более изысканные отели).
— А Греция?
— Отдых в этой стране обойдется в 350−400 евро, без питания, только с завтраками и на автобусе.
И в пределах 800 евро на двоих с питанием «Все включено», но в Греции это отели 2* — 3* плюс. Это я называю отели, которые находятся метров 200−300 от берега. Такие цены можно найти на Олимпийской Ривьере в районе Пиерии.
Где искать хорошую погоду?
В первой половине сентября комфортно и на Черном море, и на Средиземном.
Вторая половина сентября уже может не «порадовать» хорошей погодой. Неустойчивая погода в Болгарии, в Испании (на испанском побережье Коста-Брава), на севере Италии (Лигурийское побережье), в Черногории и Хорватии.
В Турцию, Грецию, на Кипр, Сицилию, испанские курорты
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