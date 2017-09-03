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19:45 (мск), источник: Sputnik.md

Бархатный сезон-2017: где «дешево и сердито» отдохнуть жителям Молдовы

Календарь погоды и температура воды — где осенью можно поплавать в теплом море и успеть загореть перед зимой.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. И хоть осень уже наступила, дети пошли в школу, студенты — в университеты, в туристических агентствах отмечают: отдыхать меньше жители Молдовы не стали. В самом разгаре — «бархатный сезон». Любят ли отдыхать наши граждане осенью, куда ездят и в какую «копеечку» обходятся каникулы — об этом в интервью Sputnik рассказала эксперт по внешнему туризму, директор одного из туристических агентств столицы — Прасковья Кулева.

— Конечно любят наши люди отдыхать, особенно учитывая тот фактор, что в этот период море очень теплое, погода хорошая, штиль на море. Плюс осенью, как правило, цены приемлемые. Не буду говорить, что цены низкие, учитывая вообще тот факт, что лето-2017 оказалось с точки зрения ценовой политики отнюдь не дешевым. Но стоимость путевок снизилась — это факт.

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— Какие страны предпочитают наши граждане?

— Всеми любимая Турция, гостеприимная Болгария, та же Греция сейчас заполнена. Однако недорогие отели сложно найти в начале сентября, но и вообще в этих трех странах заполняемость высокая до 20-ых чисел сентября.

Отели держат цены.

— Это самые массовые направления, так?

— Да, так как налажена работа и с отелями, и по транспорту, как по перелетам, так и по наземному. Но если кто-то не любит летать на самолетах, но хочет экзотики, то туристические компании могут предложить даже автобусную Черногорию. Кстати, в этом году стали все чаще спрашивать бальнеологию.

— Имеете ввиду санатории в Румынии?

— Не только Румынии (Совата, Слэник и так далее), но и Болгарии. Это Хисаря, Велинград, Сандански. Правда, туристы, как правило, ездят на автомобилях.

— Кто он турист, любящий «бархатный сезон»?

— Это взрослые люди, бездетные туристы и те, кто любит тишину и спокойствие, а также отдых без анимации и шума.

Но исходя из моего опыта работы на туристическом рынке, достаточно большое количество людей оставляют недельку-другую положенного отпуска на бархатный сезон.

— Если говорить о ценах, каковы они в сентябре?

— Очень большой разброс цен.

К примеру, можно прямо сейчас на первые числа сентября словить «горящие туры» в Турцию за 300−350 евро за человека в двухместном номере с перелетом и питанием по системе «все включено». Возникают они, как правило, за три-четыре дня перед вылетом. И вместе с тем, в 9−10 числах сентября у нас покупают туры за 700−800 евро с человека. Зависит все еще и от отеля, который выбирает человек. В этом году вообще много было «горящий туров», в сентябре не скажу, что могут быть такие варианты, так как заполняемость самолетов по-прежнему высока. Расклад цен: от 800−900 евро на двоих с перелетом до 2000−3000 евро. И это все сентябрьская Турция!

— А сентябрьская Болгария какая? По ценам?

— От 200 евро на человека, если мы говорим о турах с питанием «Все включено» до 500 евро (более изысканные отели).

— А Греция?

— Отдых в этой стране обойдется в 350−400 евро, без питания, только с завтраками и на автобусе.

И в пределах 800 евро на двоих с питанием «Все включено», но в Греции это отели 2* — 3* плюс. Это я называю отели, которые находятся метров 200−300 от берега. Такие цены можно найти на Олимпийской Ривьере в районе Пиерии.

Где искать хорошую погоду?

В первой половине сентября комфортно и на Черном море, и на Средиземном.

Вторая половина сентября уже может не «порадовать» хорошей погодой. Неустойчивая погода в Болгарии, в Испании (на испанском побережье Коста-Брава), на севере Италии (Лигурийское побережье), в Черногории и Хорватии.

В Турцию, Грецию, на Кипр, Сицилию, испанские курорты Коста-Бланка и Коста-дель-Соль можно ехать за теплым морем вплоть до конца сентября-начала октября.

В октябре-ноябре за жарким солнцем отправляйтесь в Эмираты, Египет и Эйлат на Красном море.

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