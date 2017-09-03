Найдены родители потерявшегося в Актау мальчика
В Актау установлена личность родителей мальчика, найденного в подъезде одного из домов города, передает «Лада».
В Актау установлена личность родителей мальчика, найденного в подъезде одного из домов города, передает «Лада».
Как рассказали в полиции, родители в данный момент направляются в Центр адаптации несовершеннолетних, куда доставили и передали мальчика.
Сообщение передано в прокуратуру.
После предоставления всех документов на ребенка, дополнили в УВД, родители смогут забрать свое чадо.
Напомним, 3 сентября примерно в 14:15 в подъезде дома № 41 в 4 микрорайоне был найден мальчик, предположительно 3−4 года. По словам жителей дома, малыш сидел в подъезде и плакал. Мальчик не разговаривает.