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20:35 (мск), источник: Newtimes.kz

Найдены родители потерявшегося в Актау мальчика

В Актау установлена личность родителей мальчика, найденного в подъезде одного из домов города, передает «Лада».

Источник: Newtimes.kz

Как рассказали в полиции, родители в данный момент направляются в Центр адаптации несовершеннолетних, куда доставили и передали мальчика.

Сообщение передано в прокуратуру.

После предоставления всех документов на ребенка, дополнили в УВД, родители смогут забрать свое чадо.

Напомним, 3 сентября примерно в 14:15 в подъезде дома № 41 в 4 микрорайоне был найден мальчик, предположительно 3−4 года. По словам жителей дома, малыш сидел в подъезде и плакал. Мальчик не разговаривает.

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