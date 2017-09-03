Найдены родители потерявшегося в Актау мальчика

Источник: Newtimes.kz

Как рассказали в полиции, родители в данный момент направляются в Центр адаптации несовершеннолетних, куда доставили и передали мальчика.

Сообщение передано в прокуратуру.

После предоставления всех документов на ребенка, дополнили в УВД, родители смогут забрать свое чадо.