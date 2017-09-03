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20:55 (мск), источник: Informburo.kz

Пользователи сообщили о проблеме с доступом в социальные сети

На некоторое время стали недоступны Instagram, Facebook, Youtube и WhatsApp.

Источник: Informburo.kz

Перебои в работе социальных сетей наблюдались в период с 19 до 21 часа. Об этом пользователи сообщали в Сети, сетуя на то, что не могут войти в Instagram, Facebook, Youtube, а также отправлять и получать сообщения по WhatsApp.

Информация с сайта DownDetector, предоставляющего обзор сбоев сервисов в реальном времени, подтверждает, что перебои в работе ряда соцсетей действительно были. В частности, по Facebook проблемы наблюдались в Астане, Алматы, Караганде, Кокшетау. Неполадки с Instagram ощущались в Астане и Алматы, с Youtube — в Астане, Алматы, Павлодаре, Караганде, Кызылорде, Шымкенте, Таразе, Петропавловске. Также сбои в работе социальных сетей были зафиксированы почти по всей Западной Европе.

В ночь на 3 сентября наблюдались перебои в работе WhatsApp. Популярный мессенджер дал сбой в районе двух-трёх часов ночи. Пользователи не могли ни отправлять личные сообщения, ни получать их. Проблемы в работе WhatsApp были замечены как минимум в Астане, Алматы, Павлодаре, Актобе и Актау. При этом незначительные перебои с доступом также возникли в ряде других стран, в том числе Германии и Швейцарии.

Ближе к шести часам утра 3 сентября работа WhatsApp стабилизировалась.

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