Пользователи сообщили о проблеме с доступом в социальные сети
На некоторое время стали недоступны Instagram, Facebook, Youtube и WhatsApp.
На некоторое время стали недоступны Instagram, Facebook, Youtube и WhatsApp.
Перебои в работе социальных сетей наблюдались в период с 19 до 21 часа. Об этом пользователи сообщали в Сети, сетуя на то, что не могут войти в Instagram, Facebook, Youtube, а также отправлять и получать сообщения по WhatsApp.
Информация с сайта DownDetector, предоставляющего обзор сбоев сервисов в реальном времени, подтверждает, что перебои в работе ряда соцсетей действительно были. В частности, по Facebook проблемы наблюдались в Астане, Алматы, Караганде, Кокшетау. Неполадки с Instagram ощущались в Астане и Алматы, с Youtube — в Астане, Алматы, Павлодаре, Караганде, Кызылорде, Шымкенте, Таразе, Петропавловске. Также сбои в работе социальных сетей были зафиксированы почти по всей Западной Европе.
В ночь на 3 сентября наблюдались перебои в работе WhatsApp. Популярный мессенджер дал сбой в районе
Ближе к шести часам утра 3 сентября работа WhatsApp стабилизировалась.