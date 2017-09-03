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21:02 (мск), источник: ИА REGNUM

Конфликт вокруг храма-на-воде в Екатеринбурге: горожане «обняли пруд»

Третий раз в году.

В Екатеринбурге противники строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины в акватории городского пруда вновь организовали символическое мероприятие «Обними пруд». Более тысячи человек вышли на набережную и взялись за руки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Атмосфера во время мероприятия была дружелюбная. Люди знакомились, общались на общие темы и на тему плана строительства храма в акватории городского пруда. Более того, собравшиеся горожане шутили, называя себя «общественными террористами».

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Таким образом, противники строительства храма отреагировали на заявление сделанное во время теледебатов кандидатом в губернаторы Свердловской области от «Единой России» Евгением Куйвашевым. Во время обсуждения проблемы строительства храма-на-воде он заявил, что нужно разделять мнение населения и мнение «общественных террористов».

Напомним, что акция «Обними пруд» уже третья в 2017 году. В первый раз она прошла 23 февраля и на неё вышли чуть более 100 человек. А вот во второй раз, 8 апреля, на ней объединились порядка 1500 граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, идея строительства храма объединила региональные и городские власти, представителей крупного бизнеса и Екатеринбургскую епархию. Культовое сооружение хотят построить в акватории городского пруда на насыпном острове. Однако часть городского сообщества и экспертов выступили против такой идеи.

Так, молодёжное отделение Союза архитекторов провело экспертизу и представило её властям и обществу. Согласно документу, строительство храма в данном месте разрушит городской ландшафт, нарушит экологию городского пруда и даже может стать причиной проблем для метрополитена Екатеринбурга, так как ветка проходит прямо под местом строительства. В итоге эксперты рекомендуют строить храм в другом месте. Более того группа архитекторов написала открытое письмо к городским властям, в котором просит администрацию и депутатов отказаться от строительства.

Общественники пытались провести общественные слушания, пригласив на них региональные власти. Однако дискуссии не получилось, а группа молодых людей спортивного телосложения и вовсе попытались сорвать мероприятие.

В итоге горожане стали проводить акции протеста. Помимо акции «Обними пруд», противники строительства также выходили на одиночные пикеты к офису «Русской медной компании», которая наряду с УГМК выступает соинициатором строительства.

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