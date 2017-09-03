В ближайшую рабочую неделю большую часть дней будут идти дожди в Воронеже

Источник: Новости Воронежа

Во вторник, 5 сентября 2017 года, в столице Черноземья пройдут небольшие дожди. При этом ночью будет около 16 градусов, а днем порядка 22-х за знаком плюс.

В среду, 6 сентября 2017 года, на протяжении всего дня будет пасмурно, но без дождей. В ночное время в нашем городе синоптики обещают 15 градусов, а днем будет чуть прохладнее, чем накануне, — 21 градус.

В четверг, 7 сентября 2017 года, в Воронеж вернутся дожди, пусть и небольшие. В ночные часы похолодает до 13 градусов, а днем столбики термометров покажут не более 17-ти.