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19:49 (мск), источник: Новости Воронежа

В ближайшую рабочую неделю большую часть дней будут идти дожди в Воронеже

В понедельник, 4 сентября 2017 года, в Воронеже в ночное время синоптики обещают около 17 градусов тепла. А днем воздух прогреется до 23-х. Днем ясная погода, а вечером — облачно с прояснениями.

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Источник: Новости Воронежа

Во вторник, 5 сентября 2017 года, в столице Черноземья пройдут небольшие дожди. При этом ночью будет около 16 градусов, а днем порядка 22-х за знаком плюс.

В среду, 6 сентября 2017 года, на протяжении всего дня будет пасмурно, но без дождей. В ночное время в нашем городе синоптики обещают 15 градусов, а днем будет чуть прохладнее, чем накануне, — 21 градус.

В четверг, 7 сентября 2017 года, в Воронеж вернутся дожди, пусть и небольшие. В ночные часы похолодает до 13 градусов, а днем столбики термометров покажут не более 17-ти.

И, наконец, в пятницу, 8 сентября 2017 года, в областном центре дожди не прекратятся. В вечернее время около 13 градусов, а в дневное — до 16 градусов.

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