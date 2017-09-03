Алла Сурикова: Российские комедии нужно держать в строевой узде

Режиссер поделилась своими мыслями по поводу того, что происходит с жанром сейчас в России.

— Когда мы начинали фестиваль «Улыбнись, Россия!», мы собирали комедии по крупицам, делали ретроспективы. Сейчас если комедии явно слабые, артисты не очень хорошо играют или сюжет выходит за рамки приличий, то мы стараемся такие комедии не брать. Есть достаточно много хороших комедий, но не хватает того, что называется «держать в строевой узде». Позволено все и наступила разнузданность: нет самоцензуры. Возможно, комедиям не хватает цензуры: умной, интеллигентной, которая бы не запрещала, а указывала.

Режиссер прокомментировала полученный на открытии фестиваля приз. Напомним, Сурикова стала первым лауреатом 2-ого Уралкинофеста.