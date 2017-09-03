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20:59 (мск), источник: "Российская газета"

Алла Сурикова: Российские комедии нужно держать в строевой узде

Алла Сурикова показала свой новый фильм «Любовь и Сакс» на II Уральском открытом фестивале российского кино. В честь премьеры комедиограф встретилась с журналистами.

Режиссер поделилась своими мыслями по поводу того, что происходит с жанром сейчас в России.

— Когда мы начинали фестиваль «Улыбнись, Россия!», мы собирали комедии по крупицам, делали ретроспективы. Сейчас если комедии явно слабые, артисты не очень хорошо играют или сюжет выходит за рамки приличий, то мы стараемся такие комедии не брать. Есть достаточно много хороших комедий, но не хватает того, что называется «держать в строевой узде». Позволено все и наступила разнузданность: нет самоцензуры. Возможно, комедиям не хватает цензуры: умной, интеллигентной, которая бы не запрещала, а указывала.

Режиссер прокомментировала полученный на открытии фестиваля приз. Напомним, Сурикова стала первым лауреатом 2-ого Уралкинофеста.

— Я очень люблю получать премии, призы, это очень приятно. Я президент фестиваля «Улыбнись, Россия!», в этом году мы проведем его в 18 раз. Я с удовольствием даю премии за вклад в комедию, за вклад в чувство юмора страны и за все хорошее. А себе наглости не хватает дать награду. На статуэтке написано «спец-приз», но «признание» — это именно премия, а не приз.

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