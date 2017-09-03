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19:34 (мск), источник: Sputnik.md

Додон: настало время выразить гордость быть современником Друцэ

Блистательного молдавского писателя Иона Друцэ поздравил глава государства Игорь Додон.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил выдающегося писателя Иона Друцэ в 89-летием.

«Я связался с мастером Ионом Друцэ, чтобы поздравить его с днем ​​рождения. Настало время выразить свою гордость и радость быть его современником, от имени всего народа хочу пожелать ему много здоровья и спокойствия», — написал Додон в социальных сетях.

«С днем ​​рождения, учитель! У вас есть неисчерпаемые творческие силы для просвещения и преданности молдавскому народу!» — отметил президент.

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