Додон: настало время выразить гордость быть современником Друцэ

«Я связался с мастером Ионом Друцэ, чтобы поздравить его с днем ​​рождения. Настало время выразить свою гордость и радость быть его современником, от имени всего народа хочу пожелать ему много здоровья и спокойствия», — написал Додон в социальных сетях.